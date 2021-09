Ik loens. Hoe kap ik de collega af die daar impertinente vragen over stelt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik krijg af en toe vragen over mijn oog. Als ik moe ben of de hele dag naar het computerscherm heb gekeken, loens ik. Daar heb ik verder geen last van. Ik heb een prima zicht en heb geen bril nodig.

Ik heb sinds kort een nieuwe baan en opeens vroeg een (verder aardige) collega: “Het valt me op dat je ene oog iets naar binnen staat. Hoe komt dat?” Ik probeerde het gesprek een andere kant op te sturen, maar ze ging erop door.

Ik vind dit een impertinente vraag. Hoe kan ik dat op een beleefde manier duidelijk maken? Ik heb lang in Spanje gewerkt en ga veel om met anderstaligen, maar deze vraag krijg ik alleen in Nederland.

Wat is er met je oog?

Beste Wat is er met je oog,

Het is ongepast om bij andere mensen te informeren naar afwijkingen in het uiterlijk. Nederlanders staan bekend om hun botheid, hun recht-voor-z’n-raapheid en niet te vergeten hun neiging om iets te constateren wat niet geconstateerd hoeft te worden, omdat het al lang duidelijk is. Tegen iemand met een houten been kun je de opmerking ‘Hé, ik zie dat je een houten been hebt’ beter achterwege laten. Laat staan dat je vraagt hoe dat zo gekomen is.

Als uw collega botte vragen stelt, mag ze ook een bot antwoord krijgen. U kunt best iets zeggen in de trant van: ‘Goed gezien, mijn ene oog loenst, maar ik heb geen zin om erover te praten’ of: ‘Waarom wil je dat weten?’ of als ze blijft aandringen: ‘Wat kan het je schelen?’

U bent niet verplicht om stompzinnige vragen te beantwoorden en door uitdrukkelijk te weigeren om antwoord te geven maakt u het beste duidelijk dat u hier geen prijs op stelt.