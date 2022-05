Ik leef van een klein pensioen, moet ik nou 50 euro in die envelopjes stoppen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb twee uitnodigingen gekregen: een voor een huwelijksjubileum van een vriend en een van mijn oudste broer die 80 jaar wordt. Zelf voel ik me verloren op zulke grote feesten, ik geniet meer van een goed gesprek onder vier ogen. Wat mij ook dwarszit: op de uitnodigingen staan de bekende envelopjes.

Ik ben een man van 77 jaar, met AOW en een pensioen dat twaalf jaar al niet verhoogd is. Wat stop ik in zo’n envelop? 50 euro? Dat is 100 euro voor twee feesten, een aanslag op mijn budget. Het liefst zou ik niet gaan, maar die vriendschap, de familie…

Moeite met envelopjes

Beste Moeite met envelopjes,

Om te beginnen dit: u hoeft nooit meer geld aan een cadeau te besteden dan u zich kunt veroorloven. Een cadeau (en daarmee de hoogte van het bedrag) is per definitie vrijwillig. Natuurlijk is 50 euro veel te veel geld voor uw budget. Geef dan gewoon minder. Een tientje is ook prima.

Twee keer een tientje voor twee feesten moet overkomelijk zijn. Als u niet van massale feesten houdt, kunt u overwegen om uw bezoek heel kort te houden (een uurtje) of zelfs helemaal niet te gaan. Als het feest u heel erg tegenstaat, kunt u zich altijd verontschuldigen dat u die dag ziek bent geworden. Bijkomend voordeel van niet naar een feest is dat u ook geen geld hoeft te geven. Spreek dan later nog eens gewoon voor de gezelligheid af.