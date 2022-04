Ik krijg veel e-mails zonder aanhef, dat voelt alsof ik de moeite van een begroeting niet waard ben

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw, dertiger) stuur en ontvang veel zakelijke e-mails. Meestal start het contact met een nieuwe relatie formeel (‘Geachte Achternaam, beste Voornaam’) om niemand te beledigen en wordt het daarna snel informeler (‘Beste/ Hallo/ Hoi/ Dag Voornaam’) waarbij de gekozen aanhef afhangt van de verhouding met deze persoon. Maar er zijn ook contacten die ervoor kiezen om de aanhef helemaal weg te laten. Dan begint een aan mij gerichte e-mail met ‘Voornaam’ en volgt daaronder het bericht.

Op mij komt dit zeer streng, vaak zelfs boos of onbeleefd over. Het voelt een beetje, alsof ik de moeite van een korte begroeting niet waard ben in de ogen van de mailschrijver. Is mijn gevoel overdreven of is een e-mail zonder enige vorm van aanhef niet gepast?

Zonder aanhef

Beste Zonder aanhef,

‘Geachte Achternaam’ (‘Geachte Jansen’) is zonder twijfel een rare aanhef. Dit zou ‘Geachte heer of Geachte mevrouw Jansen’ moeten zijn. Mensen spreken elkaar niet met de achternaam aan. Dat is iets voor Engelse kostschooljongens.

Een aanhef in de zin van ‘Geachte, Beste, Hallo, Ha, Hoi’ voorafgaand aan Voornaam is gebruikelijk bij e-mailaanschrijvingen. Het is heel vreemd als mensen geen aanhef gebruiken en elkaar met hetzij de kale voornaam, hetzij de kale achternaam gaan toeblaffen. U kunt uw correspondenten zeker laten weten dat u hier geen prijs op stelt. U hebt helemaal gelijk: als mensen u zonder aanhef gaan toespreken in een e-mailtje, krijgt u het gevoel dat men u zelfs niet de gunst van een begroeting wil gunnen. Dat zal het contact er niet makkelijker op maken.