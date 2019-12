Ik krijg liever geen bezoek; hoe houd ik mensen op een vriendelijke manier buiten de deur?

Beste Beatrijs,

Ik onderhoud mijn sociale contacten buitenshuis tijdens activiteiten. Dat bevalt me prima als man alleen. Thuis wil ik met rust gelaten worden. Ik ben niet gastvrij. Er zijn kennissen die zichzelf uitnodigen en bij mij thuis koffie willen komen drinken. Ik heb daar geen behoefte aan. En onverwacht bezoek is helemaal niet welkom. Ik heb liever mailcontact. Hoe kan ik op een vriendelijke en duidelijke manier zeggen dat ik niet gastvrij ben?

Ik wil geen bezoek

Beste Ik wil geen bezoek,

U bent niet verplicht om kennissen thuis te ontvangen, als u daar geen zin in hebt. Er zijn wel meer mensen die hun sociale leven buiten de deur leiden en hun eigen huis privé houden. Als iemand bij u langs wil komen, zegt u: “Ik spreek liever ergens anders af, want mijn huis is ongeschikt voor het ontvangen van gasten.” Als u het nog duidelijker wil formuleren, kunt u eraan toevoegen: “Mijn persoonlijkheid is trouwens ook ongeschikt om bezoek te ontvangen.” Mensen die onverwacht bij u aanbellen kunt u gewoon heenzenden: “Sorry, ik vraag je niet binnen, want mijn huis (eventueel: mijn persoonlijkheid) is niet geschikt voor het ontvangen van bezoekers.”