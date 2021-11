Ik kook voor mijn vriendin én ik betaal de boodschappen. Is dat fair?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (man van 45) ben een bevlogen hobbykok en vind het leuk om te koken voor vrienden en bekenden. Omdat ik single ben en riant woon en veel van mijn vrienden een gezin met kleine kinderen hebben, ontvang ik hen meestal bij mij thuis.

Nu gaat dat bijna altijd op basis van wederkerigheid en houdt de ander mij vrij als we uit eten gaan. Met een andere vriendin spreken we om de beurt af bij haar of bij mij thuis. Zij heeft een bloedhekel aan koken en vraagt mij dan om dat in haar plaats te doen. Wederom geen probleem, ik doe het graag.

Het enige is dat ik in beide gevallen met de kosten blijf zitten. Ik ben geen vrek, maar ik merk toch dat dit begint te jeuken. Wat is fair en hoe los ik het een beetje chic op?

Zowel koken als betalen

Beste Zowel koken als betalen,

Heel eenvoudig: vraag uw vriendin om de kosten van de boodschappen voor haar rekening te nemen, als u bij haar gaat koken. Als u haar bij u thuis ontvangt, bedenkt u vanzelfsprekend het menu, u doet en betaalt de boodschappen en u kookt het eten.

Het is heel aardig van u dat u ook in de keuken wil staan in het huis van uw vriendin. Waarschijnlijk bedenkt u dan ook wat er die avond gegeten moet worden en doet u de boodschappen. Maar het is niet meer dan redelijk dat uw vriendin de kosten van het eten op zich neemt. Anders wordt het wel heel erg eenzijdig. Bespreek dit met haar! Onder vrienden kan dit toch geen probleem zijn?