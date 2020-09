Ik kán wel, maar wil niet naar die verjaardag. Hoe zeg ik dat netjes?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Laatst werden we gebeld door mijn zwager die vroeg of we op datum X iets te doen hadden. Toen ik zei dat ik dacht van niet, vroeg hij of we dan zijn verjaardag kwamen vieren. Ik kreeg het gevoel dat we geen nee meer konden zeggen. Intussen verheugden we ons niet op de zoveelste kringverjaardag, waarvoor we anderhalf uur moeten rijden. We hadden de hele familie onlangs nog gezien. Uiteindelijk hebben we gebeld dat we niet zouden komen, omdat we erg toe waren aan een weekend zonder reizen. Vervelend, maar ik vond dat hij ons erg voor het blok had gezet. Wat zegt de etiquette over deze manier van uitnodigen en hoe hoor je hierop te reageren?

Dwingende uitnodiging

Beste Dwingende uitnodiging,

Door te vragen of u niks anders te doen had, legde uw zwager een claim op uw aanwezigheid bij zijn verjaardag. U had er geen zin in (uw goed recht), dus u hebt hem in tweede instantie afgebeld met als verklaring uw behoefte aan een weekendje rust. Dat is in het algemeen een tamelijk directe (enigszins botte) afzegging, maar goed, hij had u ook geen enkele manoeuvreerruimte gelaten, dus dan gaat het zo. Daar kunt u verder niets aan doen.

De correcte gang van zaken was geweest: zwager belt op of schrijft mail met aankondiging van verjaardagsfeest. U antwoordt: sorry, we kunnen niet, want andere verplichtingen elders (of desnoods wegens corona). Zo waren ieders gevoelens gespaard gebleven.

