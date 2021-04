Ik kan niet tegen het schelle geluid en toch blijft mijn vrouw podcasts direct uit haar telefoon luisteren

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw luistert graag podcasts. Ze heeft alleen de gewoonte om het geluid direct uit haar telefoon te laten komen, zonder koptelefoon. Dat geeft een heel schel geluid op een vervelende toonhoogte. Alsof er een mug om mij heen zweeft.

Ik gun mijn vrouw haar luisterplezier, dus ik heb een mobiele bluetoothspeaker cadeau gegeven en thuis alles zo ingesteld dat ze podcasts met één druk op de knop via wifi kan afspelen op de normale speakers. Ik volg die programma’s niet, maar het geluid is dan tenminste op een normale toonhoogte.

Soms gebruikt mijn vrouw de speaker. Maar vaak komt het geluid toch uit haar telefoon. Dat vindt ze het makkelijkst. Ik heb al diverse keren met haar besproken dat ik hier last van heb. Ze belooft elke keer beterschap, maar blijft hardnekkig terugvallen op haar telefoon. Moet ik dit maar accepteren of is het redelijk te verwachten dat mijn vrouw meer rekening met mij en mijn oren houdt?

Niet om aan te horen

Beste Niet om aan te horen,

Het lijkt me absoluut redelijk dat uw vrouw rekening houdt met de overlast die u ervaart van haar podcasts. U hebt nota bene een hele mobiele bluetoothspeaker voor haar geïnstalleerd. Zij zou u zeker tegemoet moeten komen door ofwel de podcast via oortjes tot zich te nemen (dan hebt u helemaal nergens last van), ofwel die speaker te gebruiken. Zeg gewoon elke keer als zij het geluid uit haar telefoon laat komen dat u dit geluid onverdraaglijk vindt. Als u consequent elke keer onmiddellijk aan de bel trekt, zal zij het op een gegeven moment toch wel uit zichzelf goed doen.