Ik kan niet slapen door de seksgeluiden van mijn huisgenoot en haar vriend

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds kort heeft mijn huis­genoot een vriend. Hij is hier vier of vijf dagen per week. Ons huis is heel gehorig. Er zijn afspraken dat het met name doordeweeks een beetje stil moet zijn ’s nachts.

Afgelopen week ben ik elke nacht wakker gemaakt door seksgeluiden van mijn huisgenoot en haar vriend. Haar bed staat tegen de kant van mijn muur aan. Mijn kamer is klein en ik kan mijn bed niet verplaatsen. Zij wel, maar ze wil dit niet. Ik kom niet aan slaap toe. Ze wil niet in gesprek gaan met mij, want daar heeft ze geen tijd voor, zegt ze. Moet ik mijn huisbaas hierbij betrekken?

Slaaptekort

Beste Slaaptekort,

U zult toch uw huisgenoot te pakken moeten zien te krijgen, want een gesprek voeren is de enige manier om de overlast te verminderen. Betrek de huisbaas er niet bij. Hij kan er niets aan doen en het is ook zijn probleem en zijn verantwoordelijkheid niet. U zou de huisbaas er ook niet bij roepen als uw huisgenoot nooit haar rotzooi opruimde. Spreek met haarzelf. Er moet een gelegenheid zijn waarbij ze niet in bed ligt en beschikbaar is voor een kort gesprek, ook al zegt ze dat ze geen tijd heeft. Lok haar desnoods in een hinderlaag wanneer ze thuiskomt.

Het is prima als haar vriend ook bij het gesprek aanwezig is. Leg haar uit waar u precies last van hebt, dat u niet kunt slapen op die manier en vraag of ze haar bed loshaalt van de muur.

Te verwachten valt trouwens dat u daarna nog steeds last van lawaai zal hebben. Of een bed nu los van de muur staat of ertegenaan, die seksgeluiden zullen tot u blijven komen. Althans, zolang het stel nog verliefd is. Later wordt dit vanzelf minder.

Vraag hun dringend om rekening met u te houden en het akoestisch een beetje rustig aan te doen ­tijdens de seks. Het stel zal heus wel begrijpen dat dit soort geluid hinderlijk is voor de buren. Vraag ook naar de mogelijkheden om wat vaker de nacht in zijn huis door te brengen. Dan hebt u helemaal nergens last van.