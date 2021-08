Ik kan het niet aanzien hoe mijn vrouw haar eten naar binnen schuift. Ben ik een zeur?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

De gezamenlijke maaltijd met mijn vrouw en twee dochters vind ik altijd een prettig moment van de dag. Mijn vrouw heeft echter de gewoonte om op haar linker onderarm te steunen die ze om haar bord heen legt, terwijl ze met een lepel of vork in haar rechterhand in snel tempo haar eten naar binnen schuift. Ik vind het niet om aan te zien. Voor mij doorbreekt dit het onthaastende karakter dat de avondmaaltijd voor mij heeft en ik vind het geen goed voorbeeld voor onze dochters.

Mijn vrouw vindt dat ik zeur en maakt af en toe een opmerking tegen de kinderen: “Papa wil dat ik eet alsof ik de koningin ben.” Ik kies nu steeds een plek aan tafel vanwaar ik er niet naar hoef te kijken, maar het blijft een ergernis. Ben ik pietluttig bezig?

Onaangenaam schouwspel

Beste Onaangenaam schouwspel,

Het gevoel dat u bevangt als u naar uw etende vrouw kijkt valt te omschrijven als walging of weerzin. Dat zijn geen pietluttige, maar heftige, naar de strot grijpende gevoelens. Het is nog overkomelijk als een walgelijke aanblik (poepluiers, een ondergekotste vloer) onopzettelijk tot stand is gekomen, maar uw vrouw is te lamlendig om een minimaal decorum in acht te nemen.

Willens en wetens op een onappetijtelijke manier je eten naar binnen schuiven kun je doen als je in je eentje bent, maar niet in gezelschap. Ook niet als dat gezelschap ‘alleen maar’ bestaat uit echtgenoot en kinderen. Ook intimi hebben het recht om met enige egards te worden tegemoet getreden.

Gangbare tafelmanieren houden in dat je bij warm eten aan tafel met mes en vork eet, je arm niet beschermend om je bord heenslaat, alsof er aanvallen afgeslagen moeten worden, en dat je het eten niet gebogen over je bord met grote ladingen tegelijk naar binnen slobbert. Deze conventie is niet van een hogere orde. Elementaire tafelmanieren zijn niet bedoeld voor sjieke maaltijden in koninklijk gezelschap, maar gewoon voor iedereen die met anderen aan tafel zit te eten.

Ook omdat het belangrijk is kinderen het goede voorbeeld te geven (anders leren die het niet en worden ze later scheef aangekeken), zou het raadzaam zijn als uw vrouw zou proberen zich wat meer aan de conventie gelegen te laten liggen. Bespreek het nogmaals met haar en wijs haar erop dat uw dagelijks terugkerende gevoelens van weerzin op den duur uw liefde kunnen ondermijnen.