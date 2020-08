Ik kan het niet aanzien dat mijn vriend mijn zelfgebakken brood wegspoelt met slokken thee

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb sinds kort een broodbak­machine en bak er volkorenbrood mee. Mijn partner vindt dat brood erg droog en neemt bij elke hap een slok thee om het makkelijker door te slikken. Ik kan dat slecht aanzien en denk ook dat het niet zo hoort. Hij deed dat niet met brood van de bakker of de super­markt. Ik heb voorgesteld om ander, luchtiger brood te gaan bakken. Hij vindt dat er niets mis is om brood weg te spoelen met thee en wil daar gewoon mee doorgaan. Wat zegt de etiquette hierover?

Brood wegspoelen

Beste Brood wegspoelen,

Wat uw vriend doet – vast voedsel doorslikken samen met een slok thee of water of wat voor vloeistof dan ook – wordt in de etiquette ‘met­selen’ genoemd en krijgt grote afkeuring. Uw vriend kan deze onlangs opgevatte gewoonte maar beter zo snel mogelijk weer afleren, want metselen valt na­druk­kelijk onder slechte tafel­ma- nieren. U kunt het als tafelgenoot niet aanzien. Uw vriend kan erop rekenen dat andere mensen in een ander gezelschap het ook niet kunnen aanzien. Dus kan hij er beter mee ophouden.

Als u hem daarbij kunt helpen door minder massief, minder droog brood te bakken, raad ik u zeker aan om dat te doen.