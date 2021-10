Ik kan de man van mijn beste vriendin niet uitstaan. Zeg ik haar dat of slik ik het in?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn beste vriendin is onlangs getrouwd met een man die ik niet kan uitstaan. Telkens als ik hem zie, moet hij een vervelende opmerking maken over iets wat bij mijn principes, persoonlijkheid of keuzes hoort. Ik reageer er dan niet op, maar eigenlijk wil ik weg, zodra hij in mijn buurt komt.

Mijn man vindt hem ook vreselijk. Laatst had mijn vriendin ons uitgenodigd om te komen barbecueën. Dat hebben we gedaan, maar we willen hen absoluut niet bij ons thuis vragen. Ik ben bang dat ik op zeker moment ontplof en echt ruzie met hem krijg en dat dit de relatie met mijn beste vriendin onder druk zal zetten. Ik heb minder zin om bij mijn beste vriendin langs te gaan, omdat hij daar ook zit.

Wat moet ik doen? Kan ik mijn irritatie­­ kenbaar maken aan mijn vriendin? Moet ik het maar gewoon slikken en proberen het contact met haar man zo veel mogelijk te vermijden? Ben ik zelfs verplicht om hen als koppel terug uit te nodigen?

Ik kan die man niet uitstaan

Beste Ik kan die man niet uitstaan,

Nee, u bent niet verplicht dit stel uit te nodigen voor een tegenbezoek. U vindt de man van uw vriendin niet prettig in de omgang, dus u hoeft geen beste vrienden met hem te worden, en u hoeft ook niet als stel een viertallenvriendschap met elkaar op te bouwen met etentjes over en weer.

Wat u wel altijd moet doen is, als er feestje of uitgebreidere borrel is bij u thuis, uw vriendin plus man uitnodigen. Als u eens zoiets organiseert (een verjaardagsfeestje of zo), kan de uitnodiging aan uw vriendin met haar man gelden als tegenbezoek voor hun eerdere barbecue.

Verder raad ik u aan om de vriendschap te beperken tot contact met uw beste vriendin. Dus zonder haar man en voor de symmetrie ook zonder uw man. U spreekt af en toe af om samen iets buiten de deur te doen. U kunt beter niet ongevraagd kritiek uitoefenen tegen uw vriendin over haar man. Dat is zinloos, want ze is met hem getrouwd en ze kan er toch niets aan verhelpen.

Als ze zelf vraagt naar uw gevoel over haar man, kunt u zeggen dat hij en u elkaar niet goed liggen. Houd het algemeen en bespaar haar de details. Als ze een gezellig avondje met z’n vieren voorstelt, zegt u dat u het leuker vindt om haar alleen te spreken, omdat u niet zo dol bent op viertallen-avondjes. Het zal haar niet ontgaan dat u niet erg gecharmeerd bent van haar man, maar het uitspellen van uw antipathie is slecht voor uw vriendschap, dus vermijd dat.