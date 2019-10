Ik kan bezoek aan een ernstig zieke vriendin niet opbrengen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Met een huisgenote uit mijn studententijd heb ik altijd contact gehouden. Niet heel frequent, maar bij belangrijke momenten zagen we elkaar. We kennen elkaar 25 jaar. De laatste jaren vind ik dat we uit elkaar zijn gegroeid, maar zomaar de vriendschap beëindigen ging me te ver. Liever liet ik het een beetje doodbloeden. Nu is ze ernstig ziek en zoekt ze veel contact met mij. Het afgelopen jaar appt ze regelmatig, stuurt updates via de mail en belt me vaak. Probleem is dat ik steeds meer weerstand voel.

De gesprekken gaan vooral over haar, hoe ik het beste op haar ziekte kan reageren en waar ze ­behoefte aan heeft. Ik stuur regelmatig een kaartje of een appje, maar probeer persoonlijk contact te vermijden. Hoe ziek ze ook is, het zou fijn zijn als er ook ruimte is voor wat er gebeurt in mijn leven. Zo is mijn vader overleden, maar had ze nauwelijks aandacht voor mijn verdriet. Ik schaam me over mijn egocentrisme, want ja, ze is ziek en wie weet gaat ze dood. Wat loop ik dan eigenlijk moeilijk te doen. Moet ik het maar gewoon volhouden en mezelf wegcijferen?

Omgaan met ziekte

Beste Omgaan met ziekte,

Als uw vriendin zo ernstig ziek is dat ze misschien komt te overlijden, is dat niet de aangewezen omstandigheid om de vriendschap op te zeggen. Daar zou u zich later ook niet goed onder voelen. U kunt het contact beter aanhouden, maar blijf wel zelf de baas over de frequentie ervan. U hoeft zich niet te gedragen als de beste vriendin die altijd voor haar klaarstaat, want dat bent u niet. U hoeft haar telefoontjes niet op te nemen als een telefoongesprek met haar u niet uitkomt. Bel haar later terug op een tijdstip dat het u schikt en laat het gesprek niet langer duren dan u aankunt. Hetzelfde geldt voor reageren op appjes of bij haar langsgaan: laat u niet onder druk zetten om meer te geven dan waar u toe bereid bent. Bepaal uw eigen grenzen en ga daar niet overheen. Houd op met verwachten dat u iets van haar terugkrijgt in de vorm van belangstelling voor uw eigen wel en wee. Iemand die ernstig ziek is, kan die belangstelling voor anderen meestal niet meer opbrengen, reken haar dat niet aan. Samengevat: laat haar niet vallen, maar sloof u ook niet uit voor haar.