Ik heb wiet gevonden in de kamer van mijn veertienjarige zoon. Wat nu?

Moet ik me zorgen maken als mijn puberzoon cannabis bezit? ‘Ik ben bezorgd, maar weet er ook weinig van’, geeft een moeder toe.

Even diep in- en uitademen, moest een lezeres die een zakje wiet vond in de kamer van haar veertienjarige zoon. Ze wist niet dat hij af en toe blowt – en weet dat, ondanks de vondst, eigenlijk nog steeds niet zeker, geeft ze toe. Het lijkt verder goed te gaan met de puber: zijn schoolprestaties zijn niet minder dan voorheen, en ondanks dat hij soms wat zwijgzaam is, maakt hij over het algemeen een vrolijke indruk. “Toch ben ik bezorgd dat ik iets mis, wat moet ik doen?”, vraagt de moeder zich af.

“Wat een goede reactie”, vindt Jacque­line Krouwel van verslavingsinstituut Jel­linek. “Er bestaan namelijk ook moeders die meteen een drugstest kopen, die aan hun kind voorschotelen en een soort kat-en-muisspel beginnen.” Maar die opstelling ­levert weinig op. Even, samen met je

(ex-)partner, nadenken over wat je eigenlijk vindt van het gebruik van cannabis is belangrijk, zegt zij. De moeder heeft in de tussentijd nog geen actie ondernomen: “Ik merk dat ik weinig van cannabis af weet”.

Beeld Fadi Nadrous

‘Ga in gesprek’

Dus wat te doen? “Ga altijd het gesprek aan met je kind over drugsgebruik”, zegt Eva Ehrlich van Trimbos, kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. “Experimenteren hoort bij de leeftijd, maar dat betekent niet dat je er niet ongerust over hoeft te zijn, of dat je het goed moet keuren.”

Maar zo’n gesprek moet wel goed ­gevoerd worden. Doe niet paniekerig, zegt Ehrlich. “Vraag op een rustig moment hoe het zit. Waarom heeft hij dat zakje wiet? Gebruikt hij het vaak en waarom?” Hoe ­vervelend ouders het ook kunnen vinden, drugs domweg verbieden helpt zelden bij kinderen van deze leeftijd. Dat levert volgens de deskundige van het kennisinstituut voornamelijk op dat de zoon straks nog wel blowt, maar het niet meer aan zijn vader of moeder vertelt.

En als je er, zoals deze moeder toegeeft, weinig over weet, zal je je erin moeten verdiepen. “Dat kan je zelf doen, maar ook ­samen met je kind”, zegt Krouwel van Jellinek. “Zo laat je zien hem of haar serieus te nemen: ‘Ik snap dat je het leuk vindt om te doen, maar er zitten ook gevaren aan’.” En wees niet te boos. “Vergeet niet dat het kind veertien is: die overziet de gevolgen van veel beslissingen gewoon nog niet. Dat deel van de hersenen ontwikkelt zich echt later.”

Hoewel in gesprek blijven met je kind het belangrijkst is, en cannabisgebruik bij pubers gerust niet altijd gepaard gaat met verslaving of depressie vinden zowel Ehrlich als Krouwel niet dat ouders het dus maar goed moeten keuren. Beiden zeggen ondubbelzinnig: “Keur het gebruik van wiet af”.

Compromis

De volgende stap voor de moeder is dan ook: maak afspraken, schep een compromis. “Zeg bijvoorbeeld dat doordeweeks blowen niet mag, en maximaal één keer op vrijdag of zaterdag, maar niet ieder weekend”, raadt Ehrlich van het Trimbos-instituut aan. “Komt hij dan doordeweeks suf en met rode ogen thuis, dan is het net als met iedere andere afspraak binnen een huishouden. Dan volgt er een consequentie, zoals een weekend niet uitgaan.”

Maar blijf niet zeuren en begin niet bij ­ieder wissewasje automatisch over cannabis. Krouwel: “Als je kind een keer geen zin heeft om te sporten bijvoorbeeld, wijt dat dan niet meteen aan blowen. Soms heeft een puber ook gewoon nergens zin in.” En wat ouders nog weleens willen vergeten: “Straf niet alleen als het een keer fout gaat, maar beloon je dochter of zoon ook als het goed gaat, en het kind zich aan de afspraken houdt”.

Is er echt dringend hulp nodig, dan is er nog de Drugs Infolijn (0900-1995). Toch raadt Ehrlich de bezorgde moeder aan zich niet te veel zorgen te maken, vooral als het verder goed gaat met de zoon. “Vergeet niet dat je al veertien jaar opvoeding van je zoon achter de rug hebt. Dan kan je er best op vertrouwen dat hij goede keuzes kan maken en aan de bel trekt als het niet goed gaat.”

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl.