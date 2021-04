Ik heb spijt dat ik een oud-klasgenoot jaren geleden heb gepest. Kan ik nu nog sorry zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een meisje van zeventien met een bijbaantje als caissière bij een supermarkt in de buurt. Ik ben daardoor weer meer in contact gekomen met oud-klasgenoten van de basisschool die ik in geen tijden heb gezien. Zo komt er ook regelmatig een oud-klasgenoot bij mij aan de kassa die mijn andere oud-klasgenoten en ik vroeger gepest hebben. Ik vind dat ik medeplichtig aan het pestgedrag ben geweest, omdat ik niet voor hem op durfde te komen en meedeed aan het groepsgedrag. Ik heb hier nu spijt van en voel me schuldig voor ten minste een deel van zijn leed in de latere jaren van zijn basisschooltijd. Elke keer als hij bij mijn kassa afrekent (het blijft dan bij een zakelijke uitwisseling) voel ik dat ik iets zou moeten zeggen, maar ik weet niet of ik dan oude koeien uit de sloot haal. Helpt het hem als ik iets zeg aan de kassa (excuses of iets dergelijks) of probeer ik dan vooral mijn eigen onschuld te herstellen?

Spijt van pestgedrag

Beste Spijt van pestgedrag,

Je voelt je schuldig, omdat je op de basisschool deel uitmaakte van een groep die een klasgenoot het leven zuur maakte. Misschien was je bijdrage niet heel actief, maar je hebt je destijds in ieder geval niet gedistantieerd en was dus medeplichtig.

Ik denk niet dat het goed is om deze ex-klasgenoot bij de kassa hierover aan te spreken. De omstandigheden lenen zich daar niet voor. Jij bent als caissière aan het werk. Het contact van jou met een klant die voor je staat is kortstondig en oppervlakkig. Er staan andere mensen in de rij te wachten tot zij aan de beurt zijn die intussen meeluisteren. Dit is geen onderwerp om even tussen neus en lippen af te handelen. Daar is het te serieus voor. Als je jezelf wil verontschuldigen voor je minder fraaie opstelling van jaren geleden – dat is op zichzelf geen slecht idee – kun je beter je vroegere klasgenoot opzoeken op social media en hem een persoonlijk berichtje met excuses sturen. Misschien stelt hij dit op prijs, maar het is ook mogelijk dat hij niets meer met het verleden te maken wil hebben en geen behoefte heeft om vergeving uit te delen. Houd er rekening mee dat hij niet reageert.