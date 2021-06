Ik heb het slotje van een gevonden dagboek opengebroken, kan ik het nog teruggeven?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In mijn woning vond ik onlangs boven op een kast een dagboekje uit de vorige eeuw dat aan de vorige bewoonster heeft toebehoord. Ik ken deze vrouw niet, maar heb haar op basis van informatie uit dat dagboek gevonden op internet. Aangezien dit boekje uit haar tienerjaren komt en ze het op een moeilijk te bereiken plek heeft verstopt, vermoed ik dat het voor haar van bijzondere waarde is. Nu zou ik haar dit dagboekje uiteraard terug willen geven, maar het lijkt me ongemakkelijk om dan te moeten toegeven dat ik het slotje heb opengebroken. Ze zal allicht aannemen dat ik in haar private schrijfsels heb zitten lezen. Moet ik het contact aangaan of kan ik het beter laten rusten?

Gevonden dagboek

Beste Gevonden dagboek,

Ja, ik raad u zeker aan om deze vrouw te benaderen via internet met de mededeling dat u haar dagboek hebt gevonden, en naar haar adres te vragen, zodat u het naar haar toe kunt sturen. Ze begrijpt dan natuurlijk dat u het opengebroken hebt om achter haar identiteit te komen, maar dat was de enige manier om ervoor te zorgen dat het teruggaat naar de rechtmatige eigenaar. Ze zal het vast liever terug in haar bezit krijgen dan dat het ligt te verkommeren op een kast. Ik denk niet dat ze het u kwalijk zal nemen dat u het hebt opengebroken en gelezen. Hoe had u het anders aan haar kunnen terugbezorgen? Waarschijnlijk zal ze u dankbaar zijn.