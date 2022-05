Ik heb helemaal geen zin in de creatieve workshop, die ik als cadeau kreeg

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Voor mijn verjaardag heb ik van goede vrienden een tegoedbon gekregen voor een creatieve workshop. Ik vind dit cadeau lief bedacht, origineel en royaal, maar mij doet het geen plezier. Ik zou de bon graag doorgeven aan mijn dochter, die wél dol is op creatieve activiteiten. Maar mijn vrienden zullen natuurlijk vragen hoe de workshop is bevallen. Ik wil hen niet voor het hoofd stoten, maar om nou met lichte tegenzin een middag te gaan kleien of knutselen is het andere uiterste.

Wat te doen?

Geen creatief type

Beste Geen creatief type,

Heel goed idee om deze creatieve-workshopbon aan uw dochter door te geven! Met cadeaus mogen mensen doen wat ze willen, en iemand anders ermee blij maken is zeker een goede optie. Beter dan de bon in een la stof te laten verzamelen. Er is geen enkele reden om tegen uw zin tijd te besteden aan handmatige creativiteit. Iemand met hoogtevrees die een parachutesprong voor zijn verjaardag krijgt, hoeft die sprong ook niet te maken als hij liever op de grond blijft.

Als uw vrienden vragen hoe de workshop is bevallen, kunt u hen eerlijk vertellen dat u de bon aan uw dochter hebt gegeven, omdat dit cadeau haar in tegenstelling tot uzelf op het lijf was geschreven. Met die mededeling zult u hen niet ontrieven. Hooguit zullen ze bij een volgende gelegenheid dat er iemand een cadeau moet krijgen iets beter nadenken van tevoren of wat ze verzonnen hebben wel past bij die persoon.