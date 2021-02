Ik heb geen inkomsten meer, maar mijn vriendin komt mij met geen cent tegemoet. Wat nu?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ten gevolge van de lockdown die halverwege december inging ben ik (man, dertiger) mijn inkomsten kwijtgeraakt. Ik krijg geen financiële tegemoetkoming van de overheid, omdat ik een gezamenlijke huishouding voer met mijn vriendin, met wie ik al vele jaren samenwoon.

We hebben altijd onze eigen spaarrekeningen aangehouden. De huidige situatie betekent dat mijn vriendin gewoon elke maand geld spaart en dat mijn spaarsaldo in snel tempo slinkt. Het stoort mij dat mijn vriendin mij nergens een eurocent tegemoetkomt in deze periode. Ze verdiende altijd al duizend euro meer per maand dan ik en nu ik niks binnenkrijg, is dat verschil nog veel groter. Is deze handelwijze normaal of zou ze me best financieel wat tegemoet mogen komen?

Op zwart zaad

Beste Op zwart zaad,

Normaal gesproken ondersteunen partners elkaar in voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, dus ook op financieel vlak. U bent niet formeel in de echt verbonden, maar u woont wel al jaren samen, een praktijk die laat zien dat u uw lot wel degelijk aan elkaar verbonden hebt. Ik neem aan dat u tot nu toe de gemeenschappelijke kosten (wonen, boodschappen, vaste lasten) fiftyfifty betaalt. Wat ieder overhoudt gaat naar de persoonlijke spaarrekening. Als een partner ineens zonder inkomsten zit, lijkt het nogal vanzelfsprekend dat de ander een reddingsboei uitwerpt en bijvoorbeeld voorlopig de boodschappen betaalt.

Uw vriendin lijkt u meer te beschouwen als een voordeurdeler dan als een geliefde. Bespreek de status van uw relatie en vraag of zij tijdelijk wat meer zou willen bijdragen aan het levensonderhoud. Op dit moment leeft u van uw spaarrekening. Wat is het scenario wanneer u de bodem van uw reserves bereikt? Zet zij u dan het huis uit, omdat u uw aandeel in de huur of hypotheek niet meer kunt betalen? Mag u niet meer mee-eten? Niet meer meerijden in de auto, als u niet kunt meebetalen aan de benzine? Als zij geen mededogen heeft voor uw (naar alle waarschijnlijkheid) tijdelijke financiële misère, ziet het er niet goed uit voor uw relatie als geheel. Kijk intussen wel uit naar alternatieve bronnen van inkomsten, al was het maar maaltijden bezorgen.

