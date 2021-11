Ik heb een miskraam gehad en nu vertelt mijn schoonmoeder dit door aan haar zussen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Vorige maand heb ik met negen weken een miskraam gehad. Dit viel mij zowel lichamelijk als emotioneel erg zwaar. Wie het ook zwaar viel was mijn schoonmoeder. Ze heeft een grote wens om oma te worden en dit zou haar eerste kleinkind zijn. Toen ik de miskraam had gekregen, heeft ze dit ook meteen verteld aan haar twee zussen (zonder mijn toestemming) en binnen no-time wist de hele familie het. Ik vind dit erg vervelend, want ik vind dat ik zelf mag bepalen met wie ik dit toch wel zeer persoonlijke nieuws wel en niet bespreek. Mijn vriend is het hier niet mee eens en vindt dat zijn moeder ook haar verdriet mag delen, maar ik vind dat haar verdriet ondergeschikt is aan mijn verdriet. Wat vindt u van haar gedrag en wat raadt u me aan om te doen?

Naweeën van een miskraam

Beste Naweeën van een miskraam,

Heel naar voor u dat u een miskraam hebt gehad. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Uw schoonmoeder was ook heel bedroefd hierover. U vraagt of zij hier met haar zussen over had mogen spreken of dat u de enige was die uw verdriet had mogen delen met anderen. Als uw schoonmoeder in een eerder stadium haar vreugde over uw zwangerschap heeft uitgesproken tegen haar zussen, ligt het voor de hand dat zij ook haar verdriet over uw miskraam heeft gedeeld. Anders blijven die zussen denken dat u zwanger bent. Als u, toen u of uw vriend uw zwangerschap aankondigde, tegen uw schoonmoeder had gezegd dat ze hier met niemand over mocht spreken, had u kunnen bedenken dat ze zich hier niet aan zou houden. Uw schoonmoeder was heel blij met het bericht dat ze oma zou worden – natuurlijk ging ze daar met andere mensen over praten, in ieder geval met haar zussen.

Ik raad u en uw vriend aan om de volgende keer dat u zwanger bent pas ruchtbaarheid aan dit nieuws te geven, wanneer u de grens van drie maanden hebt bereikt. Dit klinkt heel ouderwets, want tegenwoordig wordt een zwangerschap al verkondigd wanneer een vrouw na een week overtijd een positieve uitslag krijgt op een zelftest, maar die regel was er niet voor niets. Het is extra belastend voor iemand die een miskraam heeft gehad om daar met allerlei mensen die toch niet heel erg dichtbij staan (zoals bijvoorbeeld uw schoonmoeder) over te moeten praten en huilen. Beperk het nieuws in een vroeg stadium tot een of twee echte intimi. De rest kan best een tijdje wachten.