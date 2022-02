Ik heb een longziekte en wil dus een mondkapje dragen bij de schilderles, mijn vriendin verbiedt dit

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vriendin van mij geeft in haar atelier schilderlessen aan groepjes van ongeveer zeven personen, waar ik met veel plezier aan meedeed. Tijdens corona werden de lessen tijdelijk stopgezet. Toen de cursus later weer begon, wilde ik vanwege een chronische longziekte een mondkapje dragen in het atelier, maar kreeg ik te horen dat ze dat niet wilde. Volgens mijn vriendin zouden de andere cursisten kunnen denken dat het onveilig is in haar atelier. Bovendien is het volgens haar goed mogelijk om in de grote hoge ruimte voldoende afstand te bewaren.

Ik behoor vanwege longen en leeftijd tot de kwetsbare groepen ondanks vaccinatie en booster. Natuurlijk moet ik haar regels accepteren, maar ik voel me buitengesloten. Ik heb per mail nog eens gevraagd om een mondkapje te kunnen dragen, maar zij negeert mijn verzoek. Is dit nog vriendschap te noemen? Ze weet dat ik kwetsbaar ben en weinig mensen kan ontmoeten.

Mondkapjesverbod

Beste Mondkapjesverbod,

Het is absurd om anderen te verbieden om een mondkapje te dragen. U wil buitenshuis een mondkapje dragen om uzelf te beschermen, omdat u een chronische longziekte hebt. Dat is uw goed recht. Het mondkapje is een simpele maatregel om besmetting met wat dan ook (niet alleen corona) te voorkomen en schaadt op geen enkele manier andere mensen in het gezelschap. Uw vriendin mag u niet voorschrijven welke regels u in acht dient te nemen voor uw eigen gezondheid. Dat is alsof zij u verbiedt een veiligheidsriem om te doen, als u in haar auto meerijdt, omdat ‘in haar auto er geen behoefte is aan veiligheidsriemen’.

U of uw vriendin kan altijd aan de andere cursisten uitleggen dat u een mondkapje draagt vanwege uw kwetsbare gezondheid. Als uw vriendin voet bij stuk houdt met haar mondkapjesverbod, zit er niets anders op dan de schilderlessen te staken. Ook de levensvatbaarheid van de vriendschap lijkt twijfelachtig.