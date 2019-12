Ik heb een hekel aan Kerst, maar mijn gezin is er gek op. Hoe los ik dit op?

Beste Beatrijs,

Ik heb een gruwelijke hekel aan Kerst. Aan de kerstboom, aan de kerstversiering, aan de rompslomp. De rest van de familie (mijn vrouw en kinderen, mijn ouders, broers en zussen en hun kinderen) zijn fervente kerstfanaten. Het hele huis en de tuin zijn versierd en ze willen het liefst drie dagen uitbundig Kerst vieren met alles erop en eraan. Heb ik net een paar dagen vrij, krijg ik allerlei familie over de vloer en moet ik de dag daarna naar de familie van mijn vrouw. Ik wil gewoon rustig thuis zijn met die dagen en mijn eigen dingen doen. Geen gedoe. Hoe los ik dit op?

Kerststress

Beste kerststress,

U geeft niets om Kerstmis en nog minder om wat ervoor komt kijken, terwijl uw gezin en de rest van de familie het juist enig vinden. U staat alleen in een menigte kerstfanaten. Het spijt me voor u, maar dan delft u het onderspit. Uw gezin vindt kennelijk niets leuker dan de tuin versieren met lichtgevende rendieren en de huiskamer volstouwen met kerstbomen, kerststalletjes en kaarsen, terwijl ze zich in de keuken storten op het braden van gans en het fabriceren van chipolatapudding. Laat ze begaan, ze hebben er plezier in! Als uw gezinsleden zich verheugen op bezoek van uw familie, ontkomt u er niet aan om daaraan mee te doen. U kunt zich moeilijk sikkeneurig in een hoekje terugtrekken. Zo erg kan het toch niet zijn om met uw eigen familie een kerstdiner achterover te slaan? Als u twee familiediners achter elkaar te veel vindt, kunt u permissie vragen om de schoonfamiliekerstviering over te slaan. U laat uw vrouw en kinderen zonder u gaan, u excuseert zich met een ziek/ zwak/ misselijk/ smoes en u brengt die avond in uw eentje thuis door onder een dekentje met de restjes van de gebraden gans.