Ik heb een hekel aan al dat geklets tijdens groepsreizen, hoe kun je dat beleefd afkappen?

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw maakt graag groepsreisjes per bus of bijvoorbeeld een cruise. Wij zijn 75-plus. Er zijn dan altijd mensen die tegenover je komen te zitten en je gaan uithoren. Waar woon je? Wat doe je? Hoeveel kinderen en kleinkinderen en wat doen ze voor werk? Enzovoort. Ik heb daar zo’n pesthekel aan. Je houdt geen privé over. Hoe kun je dat nu beleefd afkappen? Ik heb daar geen zin meer in, dan moet mijn vrouw maar met haar vriendin op reis. Ik lag een paar dagen in het ziekenhuis met drie andere mensen op een kamer: weer hetzelfde. Weet u raad?

Ze horen me uit!

Beste Ze horen me uit!,

Als u enkele dagen in hetzelfde reisgezelschap verkeert, is sociaal contact onvermijdelijk. Het is voor velen de belangrijkste reden om groepsreizen te maken. Mensen zitten met elkaar aan tafel en moeten het ergens over hebben. Ze kunnen niet de hele tijd stommetje spelen en over het weer of de bezochte bezienswaardigheden raak je op zeker moment uitgepraat. Corona komt onderhand iedereen de neus uit. Het is lastig om vanuit het niets over het ontologisch godsbewijs of de invloed van de nouvelle vague te beginnen. Meestal probeert men eerst om elkaar een beetje te leren kennen. De vragen die u ontrieven, over woonplaats, soort werk, de (klein)kinderen, zijn heel gewone, onschuldige gespreksonderwerpen die mensen altijd nemen als ze tijd met elkaar moeten stukslaan. Met een beetje geluk wordt de informatie die zo’n ­persoonlijke vraag oplevert gebruikt als bruggetje voor een iets algemener gesprek, bijvoorbeeld: “O, u komt uit Renesse? Ik ben als kind daar vaak met ­vakantie geweest.” Er wordt niet gevist naar zwaarwegende, intieme informatie. Er is geen sprake van een derdegraads politieverhoor. De meeste mensen hebben geen bezwaar om oppervlakkige, demografische kenmerken te delen in een gesprek over koetjes en kalfjes. De conversatie is bedoeld voor het hier en nu en komt niet in een dossier terecht. De meeste ditjes en datjes die worden uitgewisseld, worden door gespreksgenoten trouwens onmiddellijk weer vergeten.

Als u dit soort gesprekken te ­privé vindt, kunt u beter geen groepsreizen maken, want die leveren u alleen maar ongenoegen op. Dan kan uw vrouw inderdaad beter met een vriendin gaan. In het ziekenhuis raad ik u aan om gevis naar uw persoon af te wimpelen door te vragen of ze u met rust kunnen laten, omdat u te weinig energie hebt om een gesprek te voeren.