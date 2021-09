Ik heb de kaasjes uit de koelkast van de buren opgegeten toen ik op hun huis paste. Zijn ze terecht boos?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn buren hadden me gevraagd of ik op hun huis kon passen tijdens hun vakantie. Ik vond dat uiteraard geen probleem. Even de ijskast controleren op voedsel dat over datum is (ik ben erg tegen voedselverspilling) hoort erbij. Volgens mij waren er wat kaasjes (camembert onder andere) niet helemaal meer vers. Daarvan heb ik een kaasplankje gemaakt en verorberd dat niet eens zo smaakvol was.

Na terugkomst belden de buren boos aan: ze vonden het niet kunnen en het cadeau (een fles port) kreeg ik niet. Ik wil niet zeurderig overkomen, maar dit is op z’n minst flauw te noemen, toch?

Verdwenen kaas

Beste Verdwenen kaas,

Onder ‘op iemands huis passen tijdens afwezigheid’ valt doorgaans: de post ergens op een stapeltje neerleggen, planten water geven, in de gaten houden of er geen calamiteiten plaatsvinden, eventueel een kat verzorgen. De ijskast controleren op bederfelijke etenswaar hoort er niet bij, waaruit volgt dat de inhoud ervan niet soldaat gemaakt mag worden.

Toezichthoudende buren die het huis betreden worden niet geacht om laden en kastjes open te maken, ook geen ijskast. Wat er in de ijskast ligt is voor verantwoordelijkheid van de eigenaar en qua houdbaarheid kan camembert wel tegen een stootje.

Dus nee, het is niet vreemd dat de buren zich verstoord betoonden. Anderzijds nemen zij de zaak wel erg zwaar op, als zij u voorhouden dat u nu voor straf geen fles port krijgt. Ze hadden die fles best alsnog aan u kunnen geven als dank voor uw burendienst met het verzoek erbij om in de toekomst de inhoud van de ijskast met rust te laten.