Ik haal veel plezier uit cadeautjes onder de boom, maar mijn kinderen niet. Moet ik ermee ophouden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik vind het leuk om cadeautjes onder de kerstboom te leggen voor mijn familie, maar mijn inmiddels uitwonende kinderen vragen me om dat niet te doen, want ze ‘hebben al genoeg’. Ik vind het zo gezellig staan in de aanloop naar Kerstmis en ik haal er zoveel plezier uit om ernaar op zoek te gaan. Moet ik het inderdaad laten of kan ik toch wat inslaan?

Ongewenste kerstcadeautjes

Beste Ongewenste kerstcadeautjes,

Het bedroeft u dat uw kinderen niet willen dat u kerstcadeautjes voor hen koopt. Het is nooit leuk als mensen u de pas afsnijden, terwijl u iets aardigs voor hen plan bent. Toch denk ik dat u beter met deze traditie kunt ophouden, als uw gezin er geen prijs meer op stelt. Er zijn wel meer mensen die genoeg hebben van cadeaus en traditiegetrouw staat Kerstmis juist níet in het teken van cadeaus.

Mogelijk voelen uw kinderen zich verplicht om zelf ook met cadeautjes aan te komen zetten, omdat ze niet alleen de rol van ontvanger willen spelen. En als ze iets voor u kopen, moeten de anderen eigenlijk ook iets krijgen, zodat binnen de kortste keren iets wat een kleine attentie had moeten zijn ontaardt in een enorme uitpaksessie met alom niet-gevoelde dankbaarheid voor te veel overbodige materie.

De toekomst van de planeet vraagt om minder spullen. Het is goed om daar vandaag mee te beginnen door even niets aan te schaffen.