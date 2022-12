Ik gun mijn vriend kerst met zijn familie, maar het steekt dat ik er niet bij mag zijn

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik hebben vier jaar een relatie. Hij is regel­matig met plezier met mij bij mijn ouders geweest, maar ik heb de zijne in al die tijd nog nooit ontmoet. Aanvankelijk was mijn vriend erg afhankelijk van zijn ouders, terwijl hij al veertig was. Hij had hen voor alles nodig en zij namen de ­beslissingen.

Dit is in veel opzichten ­verbeterd, omdat hij op mijn aanraden therapeutische hulp heeft gezocht. Waarschijnlijk vinden zijn ouders dat ik hun zoon heb afgepakt.

Binnenkort is het Kerstmis. Vorig jaar ging ik een dag naar mijn ouders en hij naar die van hem en hebben we de andere kerstdag samen doorgebracht. Dit jaar zou ik het fijn vinden om de hele kerst samen door te brengen. Mijn vriend is uitgenodigd bij mijn ouders, maar ik ben niet welkom bij de zijne.

Ik gun hem een kerst met zijn familie, maar wil daar ook graag onderdeel van uitmaken. Als ik zeg dat ik niet alleen wil zijn, krijg ik het verwijt dat ik hem onder druk zet, terwijl ik vind dat dit met mij gebeurt.

Hoe kan ik dit oplossen, ­zodat iedereen een leuke kerst heeft?

Niet welkom

Beste Niet welkom,

Laat het zitten. Zet uw vriend niet onder druk om zijn ouders te dwingen u te verwelkomen bij hun kerstdiner. Daar wint u niets mee. Laat uw vriend zijn ouders bezoeken met Kerstmis. Het is voor hen al ingewikkeld genoeg dat hun zoon hun hulp niet meer nodig heeft. Het is geen goed idee om hem onder dwang loyaliteit aan u te laten betuigen en zijn familie links te laten liggen met Kerstmis.

Zijn ouders hebben (nog) geen behoefte aan een ontmoeting met u. Haal uw schouders erover op. Wat kan het u schelen? U bent op dit moment waarschijnlijk beter af zonder dan met hen. Gun ze de tijd. De verhoudingen kunnen zich op den duur best ten goede keren, maar het is beter als zij zelf van gedachten veranderen dan wanneer er dwang aan te pas moet komen.

Voor komende Kerstmis is de oplossing simpel: pak het precies zo aan als vorig jaar. U gaat een dag naar uw ouders, uw vriend gaat ook een dag naar zijn ouders. Het enige waar u voor moet zorgen is dat dit dezelfde dag is. De andere dag zijn er dan geen familieafspraken en kunt u samen met uw vriend iets leuks gaan doen.

Uw vriend mist op die manier het kerstdiner bij uw ouders, maar dat is helemaal niet erg. U kunt makkelijk een andere dag met uw ouders afspreken waarop u met uw vriend bij hen langsgaat.