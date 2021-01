Ik eet wekelijks bij vrienden mee, kan ik dan met lege handen komen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als single vrouw heb ik in deze eenzame coronatijd een lopende afspraak met een bevriend stel om eens in de week met hen mee te eten. Ik maak hier graag gebruik van en vind het heel lief dat ze aan me denken. Dit heb ik ook meerdere keren tegen hen gezegd. Elke keer als ik kom eten voel ik mij verplicht een kleinigheid mee te nemen. De ene keer een paar bloemen, de andere keer wat chocolaatjes. Ik heb het niet zo breed, maar wil toch een gebaar maken als dank voor hun gastvrijheid. Ik vroeg me af of dit eigenlijk wel nodig is. Mag ik ook gewoon met lege handen aankomen?

Wekelijks mee-eten

Beste Wekelijks mee-eten,

Een vaste, wekelijkse afspraak om mee te eten betekent dat u een huisvriendin bent in de klassieke zin des woords: zo vertrouwd dat plichtplegingen niet meer nodig zijn. Dan hoeft u geen gastattentie mee te brengen. Uw vrienden hebben geen extra moeite aan het eten besteed met voorafjes of speciale recepten, zoals ze zouden doen bij een incidentele uitnodiging. Ze maken een gewone, dagelijkse maaltijd, waarbij u voor de gezelligheid mag aanschuiven. Hun gastvrijheid vereist geen wekelijkse tegenprestatie behalve een mondeling bedankje. U kunt hun altijd later nog eens een leuke bos bloemen of een andere attentie geven. Of hen eens bij u uitnodigen.

