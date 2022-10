Ik drink nooit alcohol en wil dus ook geen drank serveren op mijn verjaardagsfeestje

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vader en ik, zijn zoon, vieren onze verjaardagen sinds jaar en dag samen. Vroeger was het feestje vanzelfsprekend in mijn ouderlijk huis. Inmiddels ben ik tweedejaarsstudent en word binnenkort twintig. Ik woon in een studentenstad aan de andere kant van het land. Ik kan nu zélf een keer het verjaardagsfeest organiseren. Dit lijkt mijn ouders een goed idee, ook omdat familieleden dan kunnen zien waar ik woon. Er is één lastig ding: ik drink nooit alcohol. Ik heb daar studenten aan onderdoor zien gaan, dus ik heb besloten om geen druppel te drinken. Ik heb dan ook nooit alcohol in huis. Vrienden die komen eten weten dit en de meesten kunnen prima een dagje zonder een biertje.

Ik ben van plan op de uitnodiging te vermelden dat ik geen alcoholische versnaperingen serveer, maar dat er genoeg te eten en te drinken zal zijn. Mijn ouders respecteren mijn keuze, al zijn ze van plan om een koelbox met alcohol mee te brengen. Zij stellen dat ik geen biertje of wijntje mag afpakken van grootouders die er al mijn hele leven voor me zijn én net een flinke afstand hebben gereisd. Moet ik slikken dat alcohol nu eenmaal bij feestjes hoort?

Borrel zonder bier

Beste Borrel zonder bier,

U hoeft natuurlijk geen alcohol in huis te halen en te schenken, als u daar op tegen bent. Het staat u vrij om uw verjaardag zonder alcohol te vieren. Het is ook goed om dit van tevoren aan te kondigen op de uitnodiging. Dan weten uw gasten waar ze aan toe zijn. Afgezien daarvan betwijfel ik of u ervoor moet gaan liggen als gasten (in dit geval uw ouders) een koelbox met alcoholische versnaperingen willen meebrengen. Ook al hebt u gelijk wat de schade betreft die alcohol kan aanrichten, het is de enige legale drug in de westerse cultuur. Een meerderheid van volwassen Nederlanders gebruikt min of meer regelmatig alcohol zonder hiervan schade te ondervinden of zelf schade aan te richten. Een verbod op meegebrachte alcohol vind ik persoonlijk nogal ver gaan. Als ik u was, zou ik het laten passeren – er zijn echt erger dingen dan een enkel glas bier of wijn te drinken op een feestje.

Het is overigens aan te raden om zelf wat alcoholvrije biertjes en een fles alcoholvrije wijn aan te schaffen voor uw feestje, en te serveren aan wie dit wil. De smaak van alcoholvervangers wordt steeds beter.