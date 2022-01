Ik doe vaak in de trein nog even een zelftest, is het terecht dat anderen zich daaraan storen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als ik met mijn vriendengroep in een andere stad afspreek, lukt het me niet altijd om een coronazelftest te doen voordat ik vertrek, dus dan doe ik hem even in de trein. Ik voel me hier alleen enigszins ongemakkelijk bij. Dat het mondkapje even af moet, voelt niet als een bezwaar, als je iets eet of drinkt doe je dat immers ook. Ik heb het idee dat het voor mensen om me heen een beangstigend beeld kan zijn als iemand een zelftest doet, omdat er natuurlijk een kans bestaat dat die positief is.

Vooralsnog is het voor mijn medereizigers juist veiliger: als ik positief blijk te testen, kan ik mij zoveel mogelijk afzonderen en de trein bij het volgende station verlaten. Is het gepast een zelftest af te nemen in de trein?

Openbare zelftest

Beste Openbare zelftest,

Nee, het is niet gepast om een zelftest in de trein te doen. Net als andere hygiënische activiteiten is dit iets om onder privé omstandigheden uit te voeren. Omstanders voelen walging bij de aanblik van iemand die bezig is met zelfzorg waar lichamelijke afvalproducten bij te pas komen: afgeknipte nagels, los gekrabde korstjes, uitgepeuterd oorsmeer of snot.

Zorg er gewoon voor dat u een half uur voor vertrek of al eerder op de dag die zelftest thuis doet. Het voordeel van thuis afnemen is dat u überhaupt niet meer de trein in hoeft, als die positief uitvalt, en dat u geen medereizigers ontrieft.