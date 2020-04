Ik dacht dat mijn computervaardigheden redelijk waren, tot nu

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Tot het jaar 2020 ging het wel met mij en de ICT. Een early adopter ben ik niet, maar met de geleidelijke manier waarop mijn computervaardigheden op de proef gesteld werden kon ik best meekomen. Maar nu de coronacrisis uitbreekt en iedereen met wie ik in contact sta op een voor mij volkomen nieuwe manier met mij wil communiceren, wordt het een ander verhaal. De scholen van onze kinderen staan met stip op één.

In de eerste week dat de school dicht ging, kregen we een papiertje met het programma en de boeken. Dat was goed te overzien. Maar nu het allemaal langer gaat duren, zet iedereen digitaal gezien zijn beste beentje voor en krijg ik elke dag nieuwe apps, downloads en links waar ik iets mee moet. Microsoft Teams, videobellen met de juf, een groepswhatsapp, een schoolapp en een klassenapp, een digitaal platform voor alle bestanden en diverse sites met wachtwoorden en dat is nog maar voor één kind, uit groep 3 nota bene! Ik weet dat ik er niet aan kan ontsnappen maar ik betrap me maar op één conservatieve gedachte: wat is er mis met een boek? Een boek hapert nooit, heeft uitstekende verbinding en de batterij raakt niet leeg.

Allemaal tegelijk videobellen

Daarnaast willen mijn vrienden via houseparty allemaal tegelijk videobellen, mijn sportjuf geeft digitaal lessen via een besloten YouTubekanaal, er wordt via Zoom vergaderd, via Facebook gebingood, het houdt niet op. Opeens denk ik aan mijn oom. Ik heb hem tot nu toe niet als een enorm grote inspiratiebron gezien in mijn leven maar hij heeft het voor elkaar gekregen zijn hele werkzame bestaan ICT uit zijn leven te bannen. Alle e-mails en bestanden printte zijn secretaresse voor hem uit en zij legde die ’s ochtends klaar op zijn bureau. Hij schreef met pen zijn notities en zij verzorgde dat verder voor hem.

Ik besluit dat dat eigenlijk een heel goed idee is en stuur alle mailtjes over wachtwoorden, codes en ingewikkelde toestanden met één druk op de knop naar mijn man. Hij bezit namelijk één cruciale eigenschap die ik niet heb voor dit soort zaken en dat is geduld. Ik zal vandaag een bananenbrood voor hem bakken.