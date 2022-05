Ik dacht dat ik empathisch was, maar ook mijn inlevingsvermogen kent een grens

Lange tijd stuurde ik mijn vriendin, die zwart is en met wie ik heel vaak gesprekken voer over racisme en maatschappelijk onrecht, artikelen en films door die ik tegenkwam, of video’s die rondgingen op social media. Totdat ik haar een documentaire doorstuurde die veel indruk op mij had ­gemaakt, en ze zei: “Emine, ik kan er niet naar kijken. Ik weet niet hoe ik je dit moet uitleggen, maar al die dingen die je mij stuurt komen te dichtbij en vallen me gewoon veel te zwaar.”

Ik dacht altijd van mezelf dat ik redelijk empathisch was, de gevoelens van anderen goed kon aanvoelen, maar die dag, met dat bericht, veranderde mijn hele kijk op wat empathie eigenlijk is. Empathie was voor mij, zoals voor de meeste mensen, hetzelfde als inlevingsvermogen. Maar ik leerde dat mijn inlevingsvermogen begrensd is door mijn eigen voorstellingsvermogen en daardoor niet altijd recht doet aan een situatie. Ik kan me slechts inleven voor zover mijn voorstellingsvermogen me dat toelaat, terwijl er zoveel is waar ik geen voorstelling van heb.

Haar pijn is een andere dan de mijne

Ik had er bijvoorbeeld geen moment bij stilgestaan dat een video van de fatale mishandeling van George Floyd heel andere gevoelens bij mij oproept dan bij mijn vriendin. Dat we het allebei pijnlijk vinden om naar te kijken, maar dat haar pijn een andere is dan de mijne en dat we een heel andere ­ervaring hebben als we naar exact dezelfde beelden kijken.

Bovendien is inlevingsvermogen te veel gestoeld op wat ik zou doen of voelen in een situatie en legt het de ervaring van anderen daardoor langs mijn subjectieve meetlat, die geen rekening houdt met ervaringen en gevoelens die voor mij nog volledig onbekend terrein zijn.

Een ander ervaart iets anders dan ik

Mijn gesprekken met mensen werden heel anders, bijna moeiteloos, vanaf het moment dat ik accepteerde dat empathie niet zozeer mijn inleving vereist, maar dat ik alleen maar hoef aan te nemen dat iemand iets anders ervaart dan ik. Waar ik vroeger mijn eigen ervaring als werkende moeder als referentiekader nam als een cliënte zei dat ze nog niet klaar was om aan het werk te gaan en haar baby naar de opvang te brengen, en ik daardoor onbewust veel te makkelijk over haar strubbelingen heen kon stappen, denk ik nu: “Oké. Jij vindt het moeilijker dan ik het vond. Wat is er voor nodig om jou daarbij te helpen?” Zonder te verwachten dat ze mij ergens van overtuigt, want dan zou ik mezelf in het midden zetten van iets wat niet om mij draait.

In de meeste maatschappelijke discussies van de laatste jaren mis ik deze vorm van empathie. We lijken steeds meer zaken weg te wuiven zodra het niet resoneert met onze eigen gevoelens of ons voorstellingsvermogen. Het is een beetje als iemand dwingen in jouw maat kleding en als de ander aangeeft dat het knelt, dat als aanstellerij bestempelen en zeggen: “Dat kan niet kloppen, ik heb daar geen last van als ik het draag. Ik pas er gewoon altijd in.”