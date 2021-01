Ik betaal veel meer dan mijn vriend, is dat wel eerlijk?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik (beiden 25) wonen nu een jaar samen en studeren nog. Ik (vrouw) heb mijn studie altijd gecombineerd met baantjes die goed passen bij wat ik hierna wil doen. Ik verdien dan ook meer dan hij. Zelf ben ik wel klaar met het studentikoze leven. Ik vind het fijn om normale, gezonde maaltijden te eten, een bloemetje in huis te hebben en te investeren in een leuk ingericht appartement. Mijn vriend geeft niet om geld en werk. Zijn ouders betalen nog veel voor hem en hij leeft op restjes en water.

Gevolg is dat ik meer betaal dan hij. Het avondeten betalen we samen, maar snacks, een borrelhapje of wijn neemt hij van mij, omdat hij het zelf niet zou kopen. Aan andere kosten (schoonmaker, de klussen in huis, af en toe een afhaalmaaltijd) draagt hij ook niet bij. Ik sta regelmatig muurtjes te witten of te klussen met een vriendin, terwijl hij niet wil helpen of meebetalen, omdat hij het overbodig vindt. Ik vind het niet erg om soms wat meer te betalen, maar het verschil met hem wordt nu wel heel groot. Hoe kan ik de harmonie tussen ons bewaren zonder dat mijn rekening leegloopt en de stiekeme frustraties zich opstapelen?

Studentikoos samenwonen

Beste Studentikoos samenwonen,

Uw vriend heeft geen behoefte aan de dingen die horen bij een meer gesetteld bestaan. Maar hij en u wonen wel samen, dus dat wringt. 25 is aan de jonge kant voor het leven dat u graag wil - in ieder geval voor mannen. Die zijn op die leeftijd vaak nog helemaal niet toe aan het soort routine die u graag wil. Daar komt een geldprobleem bij. U geeft meer uit aan het gemeenschappelijk belang, u doet er ook meer (klus)werk voor, en uw vriend laat het zich aanleunen. Om te beginnen zou u een gemeenschappelijke rekening moeten openen, waarop u en uw vriend maandelijks een vast bedrag storten voor de huur, de dagelijkse boodschappen, de energie en andere vaste lasten. Individuele uitgaven en extraatjes komen dan voor eigen rekening. Dan hoeft er niet over noodzakelijke uitgaven gesteggeld hoeft te worden. Verder is het van belang om een gesprek te voeren over de toekomst. Heeft uw vriend een planning? Wat wil hij na zijn studie? Blijven rondhangen in de man cave of serieus aan het werk? Hoe denken hij en u over de toekomst van de relatie? De liefde van elkaars leven? Of ziet hij het vrijblijvender?

Hoe sterker uw vriend zich aan u verbonden acht, hoe meer u erop kunt vertrouwen dat het wel goed komt. Maar er moet wel sprake zijn van een gelijkwaardige inzet. Als hij minder financieel kan bijdragen, zou hij dat kunnen compenseren door meer activiteit in het huishouden. Bespreek met hem dat u geen zin hebt om uw spaarrekening te zien slinken, omdat hij zo weinig kan of wil bijdragen. Als u nu geen open gesprek over geld voert, kan dat u later lelijk opbreken. Veel hangt af van hoe uw vriend de toekomst voor zich ziet en of dat een beetje overeenkomt met uw verwachtingen. Als hij op een minimum wil blijven zitten en verder ook geen ambitie vertoont, passen u en uw vriend misschien toch minder goed bij elkaar.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.