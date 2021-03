Ik ben stiekem verliefd op een vrouw met een demente partner

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (weduwnaar, 82) ben goed bevriend met een vrouw (76). Haar echtgenoot is dementerend en woont sinds een jaar in een verpleeghuis. Ik vind haar ondertussen zo aardig dat ik verliefd ben geworden. Ik denk dat mijn vriendin ook wel extra gevoelens voor mij heeft. Ik zit hier vreselijk mee in mijn maag, omdat zo’n relatie eigenlijk onjuist en niet netjes is. Wat een drama vind ik dit. We zouden onze vriendschap misschien moeten beëindigen, maar ik krijg dat niet voor elkaar. Zij zou dat ook vreselijk vinden. Wat nu?

Stiekem verliefd

Beste Stiekem verliefd,

Verklaar uw gevoelens tegenover uw vriendin. Vertel haar dat u verliefd bent geworden en vraag haar wat haar gevoelens zijn. Zij is getrouwd, maar haar man is dementerend en woont in een zorginstelling. Wat voor privéleven zijn vrouw erop nahoudt zal hem ontgaan en hij zal er in ieder geval geen last van hebben. Iemand met een demente partner in een instelling heeft doorgaans de functie van aanpreekpunt en heeft een morele verplichting om de partner niet in de steek te laten, dat wil zeggen hem of haar te blijven bezoeken en ervoor te zorgen dat zijn of haar leven zo aangenaam mogelijk blijft. Maar emotionele en fysieke trouw, zoals echtgenoten elkaar beloofd hebben, is niet meer relevant in deze situatie. Veel mensen met een demente partner in een zorginstelling onderhouden een betekenisvolle relatie met iemand anders, al was het maar om de eenzaamheid tegen te gaan. Niemand wordt geschaad met zo’n buitenechtelijke relatie. U hoeft de vriendschap met uw vriendin niet te beëindigen, integendeel, u kunt de relatie prima intensiever maken, mits uw vriendin daar ook voor voelt natuurlijk.

