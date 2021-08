Ik ben stapelverliefd op mijn sportleraar. Zal ik dit opbiechten aan mijn man?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben al anderhalf jaar verliefd op mijn sportdocent. Tegelijk ben ik redelijk gelukkig met mijn partner en vormen we een gelukkig gezin met ons kind. Ik probeer de docent uit mijn hoofd te zetten door afleiding te zoeken en met mijn verstand te praten, maar de chemische fabriek in mijn lichaam overheerst. Ik had gehoopt dat de verliefdheid nu wel een keer zou overgaan.

Mijn partner weet hier niets van, maar hij heeft eerder weleens gezegd open te staan voor een open relatie. Nu twijfel ik om mijn verliefdheid op te biechten aan beiden. Enerzijds hoop ik een afwijzing te krijgen, zodat ik het kan afsluiten. Mijn hormonen hopen anderzijds op een beantwoording. Ik heb het gevoel dat de aantrekkingskracht wederzijds is, doordat hij mij veel aandacht geeft in de les en zijn ogen niet van me kan afhouden. Ik kan niet meer helder denken en mijn werk lijdt eronder.

Innerlijk verscheurd

Beste Innerlijk verscheurd,

Het scenario voor deze situatie is voorspelbaar: u biecht uw verliefdheid op, zowel aan uw man als aan de sportleraar. Uw man wil niet kleingeestig zijn en geeft u de vrije hand. De sportleraar reageert gevleid en een mooie affaire bloeit op. Uw man grijpt uw uithuizigheid aan om zelf ook eens om zich heen te kijken met een verwijzing naar het principe ‘voor wat hoort wat’. Na een tijdje raakt de sportleraar op u uitgekeken (er dienen zich andere willige leerlingen aan), terwijl uw man zich zodanig verslingerd heeft aan een nieuwe vlam dat hij besluit om nu maar exclusief met haar verder te gaan. Een half jaar later staat u in het peperdure, armzalige huurflatje dat u hebt moeten betrekken de knuffels van uw kind in zijn rugzakje te proppen voor de half-wekelijkse verhuizing naar uw ex, met wie een 50-50 co-ouderschapsregeling is afgesproken. Diezelfde avond zult u een blik witte bonen in tomatensaus opwarmen voor uw avondmaaltijd.

Toegegeven: er zijn ook andere en zonniger scenario’s denkbaar, maar spijtig genoeg is de kans op een afloop waarbij niemand gewond raakt betrekkelijk gering. De beste manier om uw probleem de nek om te draaien is om vanaf nu een andere sportschool te frequenteren.