Ik ben slecht ter been en ga liever niet naar elke uitvaart; kan ik het maken om thuis te blijven?

Ik ben 76 jaar en slecht ter been. Ik rijd ook geen auto. Ik zal in de toekomst vaker naar begrafenissen of crematies moeten gaan. Vaak komt het voor dat met name crematoria op onmogelijke plaatsen liggen, waar geen openbaar vervoer komt. Kan ik volstaan met een uitgebreide brief naar de nabestaande, zodat ik de begrafenis of crematie niet hoef bij te wonen? Het betreft hier geen familie of zeer nauwe vrienden.

Beste Verplicht uitvaartbezoek,

Als u een overlijdensbericht krijgt, betekent dat niet dat u verplicht bent de crematie of begrafenis te bezoeken. Een overlijdensbericht of rouwannonce is niets meer en niets minder dan het bericht dat iemand is overleden. De meeste mensen stellen prijs op een bericht dat iemand is overleden, omdat het onprettig is te denken dat iemand leeft, terwijl hij/zij in werkelijkheid is overleden. Op een rouwbericht kan de ontvanger op tal van manieren reageren, afhankelijk van de relatie met de overledene en afhankelijk van uw eigen situatie:

- In geval van geen eigen vervoer of geen openbaar vervoer kunt u aan een gemeenschappelijke bekende met een auto vragen of u mag meerijden naar de begrafenis.

- Bij heel verre bekenden met wie u het contact bent verloren kunt u het bericht voor kennisgeving aannemen.

- U kunt altijd een condoleancekaartje sturen naar de nabestaanden – dat kost nauwelijks of geen moeite.

- U kunt een persoonlijke kaart of uitgebreide brief sturen naar de nabestaanden.

- Los hiervan kunt u bloemen sturen naar het rouwcentrum. Die komen dan bij de kist te staan.

U hebt kortom een ruime keuze en u hoeft zeker niet de uitvaart zelf te bezoeken.