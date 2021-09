Ik ben niet uitgenodigd voor de bruiloft van een vriend van vroeger, wat kan ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Binnenkort trouwt een bekende van me, hoorde ik van vrienden. Hem en de bruid ken ik nog van de studentenvereniging. Tot nu toe heb ik geen uitnodiging ontvangen, niet per e-mail, niet per post. Blijkbaar ben ik eerder een kennis dan een vriend. Jammer, niks aan te doen. Ik besef dat de kans dat mijn uitnodiging bij de post is kwijtgeraakt heel klein is. Dat betekent dat ik niet ben uitgenodigd, wat me toch bevreemdt. Mocht achteraf gevraagd worden waarom ik er niet was, is het jammer van de gemiste gebeurtenis, maar een bruiloft lijkt me niet iets waar je zomaar kunt binnenvallen. Wat raadt u me aan?

Geen invitatie

Beste Geen invitatie,

In een geval als dit (u bent niet uitgenodigd voor een bruiloft en u vindt dat vreemd) raad ik aan om aan een gemeenschappelijke vriend(in) uit dezelfde kring te polsen of hij/zij is gevraagd. Als die persoon ook niet is uitgenodigd, dan is het kennelijk een in kleine kring gevierde bruiloft, mogelijk in verband met corona. Als de gemeenschappelijke vriend(in) wel is uitgenodigd, kunt u uw verbazing uitspreken over het feit dat u bent gepasseerd. Vervolgens kunt u aan dezelfde persoon vragen of hij/zij navraag wil doen bij het bruidspaar of ze u er inderdaad niet bij willen hebben of dat er een misverstand in het spel is. En dan hoort u het wel van hem/haar. Dit is net iets eleganter dan wanneer u zelf het bruidspaar benadert (en daarmee zou bedelen om een uitnodiging). Tegen een derde zullen ze vrijuit spreken, en dan weet u in ieder geval waar u aan toe bent.