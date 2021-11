Ik ben niet gewend om bloemen te sturen bij een uitvaart, mijn vriendin wel. Wat is gebruikelijk?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriendin en ik – beide zestigers – hebben onenigheid over het sturen van bloemen bij een uitvaart. Ik kom uit een gereformeerde familie, waar het sturen van bloemen bij een begrafenis niet gebruikelijk was. Vaak stond op de rouwkaart al dat bloemen niet op prijs gesteld werden. Mijn vriendin komt uit een hoofdzakelijk niet-gelovige familie. Als er iemand uit de familie- of vriendenkring van mijn vriendin overlijdt, heb ik er geen moeite mee dat ze (mede uit mijn naam) bloemen stuurt. Toen onlangs een vriendin van mij overleed, vroeg ze of we geen bloemen moesten sturen. ‘Dat doe ik toch nooit’, reageerde ik, ‘mijn aanwezigheid bij de crematie volstaat.’ ‘Ja, maar het hoort wel’, zei mijn vriendin. Vandaar mijn vraag: hoor je bloemen te sturen bij een uitvaart?

Wel of geen bloemen

Beste Wel of geen bloemen,

Nee, er bestaat geen verplichting om bloemen te sturen voor een begrafenis of crematie, hoewel er altijd mensen zijn die het wel doen. Intimi van de overledene sturen vaak bloemen en soms wordt er een boeket of een krans gestuurd namens de (oud-)collega’s van het werk of namens een vereniging of club. Ook zijn er begrafenisbezoekers die een bosje bloemen meebrengen en zelf bij de kist leggen. De bloemen zijn bedoeld om betrokkenheid te tonen aan de nabestaanden en ook om de afscheidsplechtigheid in kerk of crematoriumzaal enig cachet te geven. Anders is het zo’n kale bedoening. Het sturen van bloemen is altijd een vrijwillig gebaar. Als het uw gewoonte niet is, hoeft u het zeker niet te doen, en als er op de rouwaankondiging ‘Geen bloemen’ staat, zijn bloemen al helemaal ongepast, maar afgezien daarvan is het een prima traditie.