Ik ben niet geïnteresseerd in de updates van een zieke ex-collega, kan ik uit de appgroep stappen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Zo’n twee jaar geleden had ik een tijdelijke baan als barman in een café. Een collega, een vrouw van in de veertig, kreeg in de laatste maand dat ik daar werkte te horen dat ze kanker had. Iedereen schrok daar natuurlijk ontzettend van. Zonder mijn medeweten werd ik toen in een appgroep opgenomen, waarin zij updates geeft over haar gang naar het ziekenhuis en de behandeling van haar ziekte. Ik vind het heel erg voor haar, maar zo goed kende ik haar niet en na anderhalf jaar ben ik niet echt meer geïnteresseerd in deze updates. In de appgroep kan niet gereageerd worden. Is het ongepast om zo’n groep te verlaten? Hoe pak ik zoiets aan?

Kan ik opstappen?

Beste Kan ik opstappen?

Het is lastig in deze omstandigheden om de appgroep te verlaten. Dat maakt wel een heel harteloze indruk, alsof het lot van uw vroegere collega u totaal niet interesseert. Ik raad u aan om maar gewoon te blijven zitten. U kunt niet reageren op de berichtjes, dus er wordt ook niets van u verwacht. U kunt de updates gewoon voor kennisgeving aannemen of maar heel oppervlakkig bekijken. Bedenk dat deze situatie een natuurlijk einde zal kennen. Ofwel uw ex-collega geneest, ofwel ze redt het niet. In beide gevallen wordt de appgroep opgeheven.