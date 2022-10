Ik ben niet gediend van mannen die me ongevraagd aanraken, hoe houd ik die klefkezen op afstand?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw van 36) word niet graag onverhoeds aangeraakt door mannen behalve dan door mijn eigen man. Ik maak regelmatig mee dat een wildvreemde of een bekende zijn arm om me heen slaat. Dat gebeurde zelfs in coronatijd, al was het toen eenvoudig om er een eind aan te maken met een beroep op de regels. Ik heb interesse in mensen, maar sommige mannen vatten dat op als een signaal om me eens even lekker beet te pakken. Meestal maak ik mij los en doe een stap weg. Verder houd ik bewust afstand van iemand van wie ik al weet dat het een klefkees is. Soms word ik toch nog overvallen. Hoe kan ik op een nette manier duidelijk maken dat ik er niet van gediend ben? Zeker in gezelschap van anderen wil je iemand niet voor paal zetten.

Beleefd afpoeieren

Beste Beleefd afpoeieren,

Als een bekende of een onbekende u tegen uw zin aanraakt, kunt u terwijl u zich onder de aanraking uit draait met een glimlach zeggen: ‘Sorry, kun je van me afblijven? Ik ben allergisch voor andermans aanrakingen en het zou jammer zijn, als dit uitdraait op een #metoo’tje.’ Dan houden ze er wel mee op en met een beetje geluk zullen ze de als grapje vermomde dreiging die er van uw reactie uitgaat onthouden voor latere ontmoetingen.