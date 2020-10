Ik ben mijn ouders niet dankbaar voor mijn bestaan. Wat raadt u mij aan?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb geen vraag over de omgang met anderen, maar over de omgang met mijzelf in de hoop dat ik niet de enige ben. Ik, vrouw van 64, woon samen met een heerlijke man en hond. Wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht. Niettemin ben ik iemand die niet dankbaar is dat mijn ouders mij op de wereld hebben gezet. Ik ben niet depressief, maar ik ervaar het leven als een enorme opgave. Ik heb mijn werkende leven voor de klas gestaan, ben een liefhebber van lezen en wandelen, maar had het evengoed allemaal willen missen. Ik vind het leven gewoon erg vervelend. Het is mij goed gegaan en toch, als ik had mogen kiezen, was ik er liever niet geweest. Mensen willen kinderen en hopen dat het hun goed gaat. Soms worden die in een lichaam geboren dat hen vreemd is of ze hebben een handicap of andere ongemakkelijke zaken. Maar wat als je een kind krijgt dat er geen zin in heeft? Houden toekomstige ouders daar wel­eens rekening mee? Veel mensen zijn hun ouders dankbaar voor hun bestaan, wat is uw advies aan de ondankbaren?

Niet dankbaar

Beste Niet dankbaar,

Persoonlijk vind ik het begrip dankbaarheid niet van toepassing op het feit dat je (ik of wie dan ook) leeft. Ik bedoel: ik ben mijn ouders niet dankbaar voor mijn bestaan. Er is alleen het feit dát ik besta. Zonder mijn ouders was dat niet het geval geweest, maar er is zo’n enorme toevalsfactor in het geding (net dat ene eitje, net dat ene zaadje), dat ik mijn ouders niet als een bewuste oorzaak beschouw. Als ik niet geleefd zou hebben, was er überhaupt niets om (on)dankbaar of (on)tevreden over te zijn.

Geen enkel kind heeft erom gevraagd om te worden geboren, dus het is irrelevant om (on)dankbaar te zijn dat je toevallig wel bent geboren. Het is nu eenmaal zo en het heeft geen zin om je te verdiepen in de oorzaken hiervan of na te denken over de vraag ‘wat als ik had kunnen kiezen?’, want die keuzemogelijkheid is er simpelweg niet.

Het leven is een gegeven en het enige wat erop zit is om het beste ervan te maken. Daar komt verdriet bij te pas en ellende en dood en verschrikking (waardoor je kunt denken: waar is het allemaal voor nodig, het leidt alleen maar naar de dood), toch is er ook vreugde en schoonheid, er zijn interessante dingen en er is liefde. Om geluk draait het in ieder geval niet (geluk is een overschat begrip), maar ergens toegewijd mee bezig zijn of iemand anders ergens mee helpen kan het leven zin geven, ook al is het maar voor korte momenten.

Ik weet niet of u iets hiermee opschiet, maar ik raad u af om u nog langer met het begrip (on)dankbaarheid bezig te houden en het in plaats daarvan te zoeken in toewijding aan het een of ander.

