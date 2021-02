Ik ben het echt zat dat mensen zich niet aan de regels houden. Zal ik de discussie aangaan?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als 38-jarige slanke man val ik niet onder de risicogroep voor Covid. Ik ageer al ruim twintig jaar tegen de bio-industrie, dierenleed en de overconsumptie van vlees. Deze drie zaken vormen mijns inziens de bron van de Covid-pandemie. Mijn levensgeluk haal ik vooral uit innig contact met mijn vrienden en familie en uit bezoekjes aan een kroeg, stadion of concert. Mijn werkplezier ligt vooral in contact met collega’s en niet zozeer werkinhoudelijk. Mijn levensgenot is al maanden tot een minimum beperkt, maar ik tracht mij netjes aan alle voorschriften te houden om anderen te beschermen.

Ik houd mij altijd in, als mensen weer eens hun mondkapje niet over hun nasale verspreider van ziekteverwekkers dragen en op die manier mijn kwetsbare dierbaren en het welzijn binnen de hele samenleving in gevaar brengen. Ik houd mij altijd in, als men ondanks de pandemie uit egocentrische motieven besluit te gaan reizen en daarmee bewust het risico neemt ernstige virusvarianten de landsgrenzen over te brengen. Maar ik ben dit eigenlijk meer dan zat. Zal ik voortaan de discussie aangaan met passanten in de supermarkt zonder mondkapje over hun neus of met kennissen die juist nu besluiten op reis te gaan?

Coronafrustraties

Beste Coronafrustraties,

Het staat u te allen tijde vrij om een discussie aan te gaan. Of u er iets mee bereikt is een ander verhaal. Over de coronapandemie en de maatregelen daartegen lopen de gemoederen zo hoog op dat er in discussies tussen mensen die er verschillende ideeën op nahouden al snel een explosieve sfeer ontstaat. Nog los van het ervaringsfeit dat mensen automatisch met woede reageren, als ze door een ander op wat voor punt dan ook veroordelend en opvoedend worden toegesproken.

Met vrienden en bekenden kunt u nog wel een gesprek voeren over verschillen in opvattingen of over moreel bedenkelijk gedrag, mits u uw gedachten op een rustige manier naar voren brengt, maar zo’n discussie aangaan met onbekenden is een hopeloze onderneming en heilloos voor uw eigen gemoedsrust.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl.