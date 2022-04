Ik ben getuige op de bruiloft van mijn vriendin, maar mijn partner is niet welkom. Moet ik dat accepteren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Vorig jaar ben ik door een vriendin gevraagd om, samen met haar broertje, getuige te zijn op haar bruiloft. Laatst kreeg ik de formele uitnodiging in de bus op het adres, waar ik sinds twee maanden samenwoon met mijn vriend. De uitnodiging was alleen aan mij gericht – niet aan mijn partner.

Mijn vriendin had al aangekondigd geen mensen op de bruiloft te willen die ze niet kent en ze zat erg te twijfelen over mijn vriend, aangezien zij en hij elkaar nog niet ontmoet hadden. Ik had toen niet echt nagedacht over wat ik daarvan vond, maar bij het zien van de uitnodiging voelde het naar.

Het staat me tegen om naar haar bruiloft te gaan en de liefde te vieren als mijn eigen partner daar niet welkom is. Al helemaal als getuige. Of zie ik dit verkeerd?

Vriend niet welkom

Beste Vriend niet welkom,

Het is heel vreemd om gevraagd te worden als getuige op een bruiloft, terwijl de partner op die hele bruiloft niet welkom is. Een getuige is een speciale bruiloftsgast, iemand die tot de intimi van bruid of bruidegom hoort. Meestal wordt een broer/zus of de beste vriend(in) van bruid of bruidegom gevraagd om getuige te zijn. Het is behoorlijk onverteerbaar dat uw vriend wordt buitengesloten.

Bespreek uw ongenoegen met de bruid. Zeg haar dat het u spijt, maar dat u geen getuige kunt zijn en de hele dag feest vieren, terwijl uw partner, met wie u samenwoont, niet welkom is bij de festiviteiten. Zeg haar dat ze beter iemand anders kan vragen als getuige, iemand die geen partner heeft of iemand van wie zij de partner wel eerder heeft gezien.

Waarschijnlijk wil zij u behouden als getuige en zal zij uw partner ook welkom heten. Accepteer dan dat zij haar fout herstelt.