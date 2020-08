Ik ben bang dat een vriend van me een vriendin weer liefdesverdriet bezorgt

Beste Beatrijs,

Ik heb een vriend die al erg veel vrouwen heeft versleten. Hij is een aardige jongen, die het goed bedoelt, maar last heeft van bindingsangst. Hij heeft ook een keer een romantische nacht met een vriendin van mij gehad, die in het buitenland woont. Zij vond hem erg leuk en was behoorlijk verdrietig dat het verder niets was geworden. Nu, anderhalf jaar later, gaat de vriend op reis naar de stad waar zij woont en vroeg haar om koffie te drinken. De vriendin vertelde mij dit en zei dat dit initiatief haar ­verbaasde. Omdat ik mijn vriendin wilde behoeden voor een nieuwe teleurstelling, heb ik mijn vriend gevraagd om haar geen pijn te doen en hem aangespoord om het vriendschappelijk te houden. Hij werd hier boos over en vond dat ik zijn vrijheid beperkte. Had ik mij hier buiten moeten houden?

Blijf van haar af!

Beste Blijf van haar af,

In plaats van uw vriend aan te sporen om zich in te houden ­(inderdaad nogal betuttelend), had u beter uw vriendin kunnen waarschuwen om niet op ­avances van de vriend in te gaan. Kennelijk heeft ze liefdes­verdriet gehad anderhalf jaar ­geleden, toen hij na een onenightstand niets meer van zich liet horen. Waarom zou ze dan de banden met hem opnieuw aanhalen? Of het nu bij koffie blijft of tot een tweede onenightstand komt – veel goeds kan er niet uit voortkomen. Zeg tegen uw vriendin dat X een ­aardige jongen is, maar helaas volstrekt onbetrouwbaar op ­liefdesgebied. Raad haar aan om zichzelf te beschermen en niet opnieuw met hem in zee te gaan, ook niet voor koffie. ­Vervolgens moet ze zelf weten wat ze doet, maar u hebt haar in ieder geval gewaarschuwd. Als uw vriend boos is over uw ­bemoeienis, kunt u altijd zeggen dat zijn reputatie weinig goeds voorspelt over zijn voorgenomen hernieuwd contact met uw vriendin.

