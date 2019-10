Ik ben alleen welkom op de receptie van de trouwerij van mijn neef

Beste Beatrijs,

Mijn neef – met wie ik niet heel close ben – gaat trouwen. Ik ben alleen voor de receptie uitgenodigd. Ik vind het geen probleem dat ik niet voor de bruiloft ben uitgenodigd, maar ik heb ook niet veel zin in de receptie. Ik moet er een middag vrij voor nemen, terwijl de hele receptie slechts anderhalf uur duurt. Daarnaast staat op de kaart ook nog een envelopje en een dresscode (netjes). Word ik geacht een geldbedrag mee te nemen?

Ligt het aan mij? Ik vind het fenomeen receptie ouderwets en snap niet dat je mensen die je toch niet op je feest wil hebben, wel voor een receptie uitnodigt. De enige reden om hier wel naar toe te gaan zou zijn, dat ik me verplicht voel jegens zijn ouders.

Alleen de receptie

Beste Alleen de receptie,

U hoeft natuurlijk niet naar een huwelijksreceptie te gaan, als u daar geen zin in hebt. Dan stuurt u een vriendelijk afzegmailtje met felicitaties. Cadeau is niet nodig. Als u er wel heen gaat, is een cadeau (een geldbedrag in dit geval) wel gepast.

Het fenomeen receptie is niet ouderwets, omdat deze samenkomst overdag plaatsvindt en in de eerste plaats voor (oudere) familie is bedoeld. Opa’s, oma’s, ooms en tantes geven meestal weinig om een swingend feest met harde muziek tot diep in de nacht. Zij willen met familieleden spreken die ze lang niet gezien hebben en kennismaken met de andere familie in rustige omstandigheden met een drankje en een hapje. Dit werkt voor hen veel beter dan een (dans)feest.

Wel hebt u gelijk dat een receptie van anderhalf uur tamelijk kort is, zeker als genodigden er lang voor moeten reizen. Zo’n huwelijksreceptie hoort twee uur te duren en tweeënhalf uur is ook niet erg. Sommige bruidsparen laten de receptie vanzelf overgaan in het feest met een lopend buffet. Dat is helemaal mooi. Dan kan de oudere generatie (eventueel met kleine kinderen erbij) vroeg komen en vroeg vertrekken en de jongere generatie (vrienden van het bruidspaar) later, maar is iedereen in principe voor alles welkom.