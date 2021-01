Ik ben 63 en wil mij niet laten vaccineren tegen corona, is dat echt zo asociaal?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als ik zeg dat ik niet van plan ben om me te laten vaccineren tegen corona, krijg ik vervelende reacties. Volgens mij heb ik goede redenen. Ik ben 63 jaar, gebruik geen medicijnen, rook niet, drink geen alcohol. Ik douche dagelijks koud, beweeg anderhalf uur per dag, eet een pond verschillende soorten groenten per dag, ruim fruit en volwaardige granen volgens een door een diëtiste voor mij op maat gemaakt veganistisch dieet. Ik heb een gezond gewicht en zorg ook goed voor mijn geest met yoga. Men vindt mij asociaal en verwijt mij dat ik geen rekening houd met andere mensen. Terwijl ik denk dat deze pandemie door onze omgang met dieren wordt veroorzaakt en dat heel veel mensen hun lichaam niet geven wat het nodig heeft, waardoor de vatbaarheid voor ziekten aanzienlijk toeneemt. Ik geloof niet dat ik absoluut immuun ben, maar dat zijn de mensen die ingeënt worden ook niet.

Ik weet dat inenten niet verplicht is, maar merk dat er morele druk op mij wordt uitgeoefend, terwijl ik geen commentaar heb op mensen die zich laten inenten maar alle verdere zorg voor hun lichaam aan hun laars lappen.

Geen prik voor mij

Beste Geen prik voor mij,

Vaccinatie tegen corona is geen individuele levensstijlbeslissing, zoals u ervoor kunt kiezen om wel of geen vlees te eten of wel of geen alcohol te drinken. Vaccinatie heeft zowel individuele als sociale consequenties. Het argument ‘Ik zorg goed voor lichaam en geest en ben gezond’ staat los van de kans om een coronabesmetting op te lopen. De ziekte treft weliswaar overwegend oude mensen met bestaande aandoeningen, maar ook gezonde jongeren kunnen ziek worden en op de intensive care terechtkomen. Daar komt bij dat op het oog gezonde mensen ongemerkt het virus kunnen overdragen op anderen. Jezelf laten vaccineren blijft een persoonlijke beslissing, maar het is niet heel vreemd als anderen kritiek hebben op mensen die hier niet aan meedoen. Als genoeg mensen zich laten vaccineren, liften de ongevaccineerden mee op de bescherming van de anderen. De enigen die elkaar dan nog besmetten zijn de ongevaccineerden. Zolang die daar zelf voor hebben gekozen, is dat minder een probleem. Er zijn natuurlijk ook mensen die nog niet aan de beurt zijn gekomen voor vaccinatie en dan is besmet worden door een vaccinatieweigeraar wel een probleem. Discussie tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie hebben de neiging om te ontsporen. Als u niet in zo’n discussie terecht wil komen, kunt u maar beter het gespreksonderwerp vermijden.

