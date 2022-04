Ik ben 1 meter 60 en mensen tillen mij steeds op. Ik ben toch geen peuter!

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een meisje van 19 jaar en relatief klein, net onder de 1,60 meter. Mijn lengte zorgt ervoor dat mensen de neiging hebben om mij voor de grap of zelfs als standaard begroeting op te tillen. Tijdens de lockdown gebeurde dit niet, maar met de versoepelingen komt er weer meer sociaal verkeer en overkomt het mij ook telkens weer.

Ik vind het moeilijk om er iets van te zeggen, omdat het niet met slechte bedoelingen wordt gedaan. Hoe kan ik het beste duidelijk maken dat ik liever op de grond blijf staan in plaats van als een peuter te worden opgetild?

Ze tillen me op!

Beste Ze tillen me op,

Heel vervelend dat mensen denken dat het leuk is om u zo te behandelen. Dat ze niets kwalijks in de zin hebben doet niet ter zake. U hebt geen behoefte aan dergelijke grapjes of jolige begroetingen, dat is waar het hier om gaat. U bent geen klein kind en bovendien willen kleine kinderen ook niet door Jan en alleman worden opgetild.

De enige manier om hier een eind aan te maken is om uw wil duidelijk kenbaar te maken. Zodra iemand zijn handen om uw middel slaat en begint aan een opwaartse beweging, moet u zeggen: ‘Alsjeblieft, til me niet op!’ U kunt er desnoods bij kreunen of op een defensieve manier voorover buigen, zodat degene die op het punt staat u op te tillen geschrokken achteruit deinst. Geef dan een toelichting zonder erbij te glimlachen: ‘Ik. Wil. Niet. Worden. Opgetild! Nu niet en nooit niet!’

Mensen die u aldus toespreekt krijgen in de gaten dat het u menens is en zullen het uit hun hoofd laten om zich nog eens aan een tilexercitie te wagen.