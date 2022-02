Ik bel vaak handsfree, anderen hebben dat niet door en beginnen dan tegen mij te praten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Regelmatig voer ik handsfree telefoongesprekken met oordopjes in. Soms doet zich een situatie voor, waarbij ik niet precies weet te handelen. Bijvoorbeeld als ik een bekende tegenkom op straat die mij aanspreekt en niet doorheeft dat ik al in gesprek ben. Ook ben ik weleens aan het bellen op weg naar mijn werk. Als ik mijn kantoor en afdeling binnenstap, groeten collega’s mij en beginnen soms tegen me te praten. Ze weten niet dat ik aan het telefoneren ben. Hoe kan ik dit netjes oplossen zonder dat ik een van de betrokkenen beledig?

Lopend bellen

Beste Lopend bellen,

Als u een telefoongesprek voert op straat en een bekende spreekt u aan, kunt u twee dingen doen: ofwel u beëindigt het telefoongesprek en zegt: ‘Ik bel je later terug’. Ofwel u begroet de bekende kort en zegt: ‘Sorry, ik ben aan het telefoneren’. Het hangt ervan af wat op dat moment belangrijker voor u is: doorgaan met het telefoongesprek of een gesprek voeren met de bekende die u tegenkomt.

U kunt beter niet al telefonerend het kantoor binnengaan. Uw werk betreden betekent dat u openstaat voor communicatie met collega’s en anderen. Het is beter om uw telefoongesprek buiten af te maken met de rug naar de ingang. Als u klaar bent, gaat u naar binnen zonder oordopjes in.