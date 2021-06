Ik begrijp nu waarom mijn vader zo trots op mij was

Mijn vader heeft leren lezen en schrijven toen hij in dienst ging in de jaren zestig in Turkije. Mijn moeder heeft leren lezen en schrijven van hem. Daar ben ik pas jaren later achter gekomen, want zolang ik me kon herinneren, waren ze allebei fervente lezers, soms zelfs ruziënd over wie er als eerste de Turkse krant of een Turks boek mocht lezen, die beide moeilijk te verkrijgen waren in de vroege jaren tachtig.

Nederlandse teksten bleven echter een struikelblok. Heel soms probeerde hij een telefoongesprek zelf te voeren of een brief van een instantie te lezen, maar meestal riep hij een van ons erbij. Elke zin moest ik vertalen, wachtend op een instemmende knik van hem, wat betekende dat hij het begreep en ik naar de volgende zin kon gaan, of een vragende blik als ik moest uitleggen wat er stond in die zin, terwijl ik het als kind of ­puber ook niet altijd goed begreep, wat dan weer irritatie bij hem opwekte met de altijd onvermijdelijke reactie: “Leren ze jullie dan niks op school? Is dit waarom ik jullie er elke dag naartoe stuur?” Bij het privilege een taal goed te spreken hoorde immers ook de verantwoordelijkheid alles te kunnen vertalen.

Menig keer gilde ik inwendig dat wij niet werden onderwezen in belasting­formulieren of ambtelijke taal, was ik verbolgen over zijn onredelijke verwachtingen en het feit dat hij dat maar niet begreep. Nu weet ik: hij heeft nooit notie kunnen hebben­­ van wat het betekent om in een klas te zitten en les te krijgen. School was een abstract­­ iets, waar hij onmogelijk een referentiekader­­ bij kon hebben.

De kristallen glazen die nooit werden gebruikt

Toen ik mijn moeder vertelde dat ik een column zou schrijven voor een krant, zei ze: “Je vader zou zo trots zijn geweest. Weet je nog dat hij jouw Citoscore aan iedereen liet zien?” Ik herinnerde me hoe hij het briefje met de uitslag in de vitrine had gezet, tegen een van de kristallen glazen die nooit werden gebruikt en op de gehaakte kleedjes uit de uitzet van mijn moeder. Hoe hij het in de weken daarop bij elk bezoek van kennissen trots uit de vitrine haalde en ik naast hem moest zitten om uit te leggen wat de uitslag betekende; hoe ongemakkelijk ik me voelde bij al deze aandacht voor iets waar ik niet zo mee bezig was. Terwijl ik nu begrijp waarom hij, als iemand die zich alles zelf had moeten aanleren, zelfs het vermenigvuldigen van getallen wat ik gewoon van een juf had kunnen leren, er zo veel aan hechtte en wat het voor hem symboliseerde, als gastarbeider die voor een beter leven voor zijn kinderen huis en haard had verlaten.

Hij is er niet meer, maar als hij er wel was geweest had hij deze krant gekocht, zijn bril opgezet, mij naast zich laten zitten en elke zin laten vertalen. En het dan uitgeknipt en in de vitrine van de woonkamer ­gezet, tussen de kristallen glazen die nog steeds niet worden gebruikt.