Iemand lijkt ons in een koffietentje elke ochtend af te luisteren

Beste Beatrijs,

Elke vrijdag ontmoeten een goede vriend en ik (vijftigers) elkaar om 9 uur ’s ochtends in een koffiebar in de buurt. We eten een broodje en nemen het leven door. De laatste tijd valt het ons op dat steeds dezelfde man zich posteert aan een naburig tafeltje. Hij drinkt koffie en leest een boek, maar het is onze stellige indruk dat hij daar vooral zit om te luistervinken. Niet zelden gaan onze gesprekken over actuele kwesties en mensen in de media en dat vindt hij misschien interessant. Wij geven niet graag onze vaste stek op. Hoewel we niet honderd procent zeker zijn dat hij eropuit is om ons af te luisteren, voelen wij ons belemmerd in ons gesprek. Wat te doen?

Afgeluisterd

Beste Afgeluisterd,

In een horecagelegenheid mogen klanten zitten waar ze willen en naar believen hun oren open zetten. Als u het gevoel hebt dat u niet vrijuit kunt spreken, lijkt het handig om naar een andere koffietent te verkassen of op een andere vaste dag af te spreken.