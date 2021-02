Houd je ongevraagde mening over mijn vakantie voor je!

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Na lang beraad heb ik besloten om de reis die ik heb geboekt toen nog code geel gold, door te zetten, terwijl voor het land inmiddels code oranje geldt. Ik heb hiervoor mijn redenen. Ik ben me ervan bewust dat het omstreden is.

Toen ik bij mijn familie op bezoek was, kwam het onderwerp niet ter sprake. Ik wist wel al hoe mijn vader erover dacht en heb het er eerder uitgebreid met hem over gehad (hij keurde het af). Toen ik weg ging, sneerde de vrouw van mijn vader me toe: ‘Ik vind het schandalig dat je op vakantie gaat!’.

Eenmaal thuis werd ik hier kwaad over. Ik ben 32 en maak mijn eigen keuzes. Is haar ­gedrag grensoverschrijdend, of valt dit onder vrijheid van ­meningsuiting en moet ik er ­verder niet moeilijk over doen? Ik overweeg om dit met haar te bespreken, maar wil niet in een discussie over het onderwerp zelf vervallen, want ik begrijp best dat veel mensen mijn keuze afkeuren. Ik denk meer: bemoei je er niet mee en houd je ongevraagde mening over mijn ­leven voor je.

Een omstreden reis

Beste Een omstreden reis,

Als u niet in een inhoudelijke discussie over uw vakantie terecht wil komen, raad ik u aan het onderwerp te vermijden.

Uw familie heeft geen waardering voor uw beslissing. Dat wist u al, voordat de vrouw van uw vader eraan refereerde. Dat zij erover begon te sneren valt zowel onder vrijheid van meningsuiting als onder vervelende bemoeizucht. Natuurlijk heeft zij niets over uw leven te vertellen en natuurlijk komt er ongenoegen, als zij u aanvalt en veroordeelt.

Het heeft weinig zin om dit nog eens met haar te bespreken, zeker niet als u niet uit de doeken wil doen waarom u het ondanks alles nodig vindt om op vakantie te gaan. Zij mag haar mening geven, u mag die mening naast u neerleggen zonder erop in te gaan. Door er het zwijgen toe te doen, laat u al zien dat u haar bemoeizucht niet op prijs stelt.

