Hoezo ‘terreur’ van de woke-cultuur? Iedereen heeft recht op zijn plaats aan tafel

Ik was ooit op een Turkse bruiloft van een vriendin, in een zaal die zo vol was dat wij moesten aanschuiven bij een mevrouw die we niet kenden, maar die blijkbaar zo vroeg mogelijk was gekomen om een goede plek te veroveren. Ze had haar spullen uitgestald op de tafel en stoelen om haar heen, als ware het haar eigen mini-koninkrijk. Ze was duidelijk niet blij dat zij ‘haar’ tafel met ons moest delen en vanaf het moment dat wij gingen zitten, was ze dan ook vastbesloten om ons haar chagrijn te laten voelen.

Uit een soort cultureel respect naar deze teyze, deze oudere dame, maakten wij ons aanvankelijk zo klein mogelijk. We gingen met zijn zevenen heel dicht tegen elkaar aan zitten en deelden met zijn allen één fles water, omdat de andere twee aan haar kant stonden. We gingen onze stoelen onhandig verschuiven toen ze geïrriteerd raakte, omdat we haar uitzicht op de bruid en bruidegom verstoorden. Er heerste een stilzwijgende consensus dat wij haar zo min mogelijk tot last moesten zijn, want zij was immers een oudere vrouw en cultureel gezien verdiende zij respect en ontzag.

Ergens na de tiende halay, toen de vader van de bruidegom zijn stropdas losmaakte en los begon te gaan op de dansvloer en de bruidegom door zijn vrienden de lucht in werd gegooid, begon de sfeer aan tafel te kantelen. Een vriendin was het zat dat ze elke keer moest opstaan als er iemand langs wilde lopen en schoof haar stoel terug op haar oude plek, pal in het zicht van de teyze, die nog tevergeefs protesteerde.

Niemand wil met het bord op schoot eten

Toen het eten werd opgediend en het duidelijk was dat niemand met het bord op schoot wilde eten, vroegen we haar of ze haar spullen van de tafel wilde halen. Ik heb nog nooit iemand zo passief-agressief en theatraal een tas zien verplaatsen, hoorbaar zuchtend en de rest van de avond klagend over alles waar niet over te klagen viel. Waar wij Oost-Indisch doof voor bleven.

Elke keer als ik columns of artikelen lees over de terreur van de zogeheten woke-cultuur, bijna altijd geschreven door oudere (witte) mannen, moet ik aan die teyze en dat tafereel denken.

Wanneer je jezelf namelijk ruimte en dominantie hebt toegeëigend en alle anderen daar heel lang in zijn meegegaan, voelt het alsof jij ruimte moet inleveren en jouw ruimte wordt afgepakt, terwijl het eigenlijk gewoon mensen zijn die hun gelijkwaardige plek en ruimte aan tafel opeisen.

Transmensen, gekleurde mensen, vrouwen, homoseksuelen bestonden altijd al en hadden altijd al hun plek aan die tafel. Ze zaten alleen verschoven en verscholen uit het zicht en op elkaar gepakt, omdat jij in hun ruimte zat. Nu zitten ze pal voor je neus, op de plek die altijd al voor hen bedoeld was. Dan kun je zuchtend en steunend met je armen over elkaar eindeloos blijven klagen dat jij nu minder ruimte hebt aan tafel en hoe jij wordt benadeeld. Of je kunt accepteren dat die ruimte sowieso niet van jou was en je het hebt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.