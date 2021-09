Hoe zorg ik dat mijn schoonmoeder stopt met het ongevraagd maken van fotoboeken met míjn foto's?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder heeft een zelfbedachte traditie met twee oudere kleinkinderen opgebouwd, waar wij inmiddels ook al zeven jaar aan moeten geloven: het jaarlijkse fotoboek.

Voor de samenstelling hiervan gebruikt zij profielfoto’s van WhatsApp, Facebook, foto’s die wij haar hebben toegestuurd of die zij zelf gemaakt heeft, zelfs videostills. Per jaar bundelt zij die in een fors boek. Ik vind het geen fijne traditie, omdat zij ongevraagd mijn foto’s gebruikt en alleen die foto’s opneemt die zij geschikt vindt. Wat belachelijk is, want zij ziet maar een fractie van wat onze kinderen in een jaar meemaken.

Mijn vriend is van het harmoniemodel en weigert zijn moeder erop aan te spreken. Ik heb wel­eens bezwaar gemaakt tegen haar gebruik van onze foto’s. Toen heeft ze een jaar geen fotoboeken gemaakt, maar daarna begon ze vrolijk opnieuw. Nu er een derde bij ons op komst is, zie ik de eindcollectie weer met twintig extra boeken groeien. Dat is een hele boekenplank met haar fotoboeken! Ik wil dat ze stopt of dat ze alleen haar eigen foto’s gebruikt en dat de boeken alleen bij haar in de kast staan. Hoe pak ik dit aan?

Te veel foto’s

Beste Te veel foto’s,

Windt u zich hier niet over op. Uw schoonmoeder houdt van de kleinkinderen een jaarlijks fotoboek bij. Er zijn kwalijker hobby’s denkbaar. Zij maakt gebruik van foto’s die ze zelf heeft gemaakt, die door u zijn toegestuurd, die op sociale media zijn gezet en ze maakt stills uit filmpjes. Tja, ik zie niet meteen hoe ze daarmee over de schreef gaat. Het zijn voor haar toegankelijke bronnen en haar jaarlijkse ver­zameling blijft binnen de familie. Zij ligt niet in een hinderlaag achter een struik of een gordijn om de kinderen op onverwachte momenten met een camera te overvallen.

U klaagt over de te verwachten meters boekenplank die deze jaaralbums zullen innemen. Als kinderen wat ouder zijn, vinden ze het vaak heel leuk om zichzelf op foto’s van jaren geleden te bekijken, juist in een album, waarin ze kunnen bladeren en niet al scrollend op een telefoon. Vraag uw schoonmoeder om de jaarboeken bij haar thuis te bewaren en niet aan u te geven, omdat u de ruimte er niet voor hebt. Wat u al op voorraad hebt aan fotoalbums, kunt u op zolder leggen of ergens achter in een kast. Als uw kinderen volwassen zijn, zullen ze er vast blij mee zijn.